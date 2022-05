– Vår rolle i Europa kan ikke bare handle om snevre norske interesser, sier Venstre-leder Guri Melby i en kommentar til regjeringens nyutnevnte EØS-utvalg.

Utvalget skal ledes av LO-topp Line Eldring. Det skal blant annet se på erfaringene med EØS-avtalen og på alternative avtaler som finnes i andre land.

– Dette mandatet vil ikke gi svar på hvordan vi kan bidra, bare om hvordan Norge kan hale ut flere unntak fra EU, sier Melby.

Heller ikke Høyres Ine Eriksen Søreide er imponert. Hun har nylig tatt til orde for å løfte EU-debatten i Norge.

– Konsekvensene av vårt utenforskap blir stadig tydeligere når EU fordyper og utvider samarbeidet på områder som er svært viktige for Norge, og som ikke omfattes av EØS-avtalen. Det er nesten utrolig at det ikke opptar regjeringen hvilke konsekvenser det får for Norge, sier hun.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes synes imidlertid at det er flott at Norge har fått et EØS-utvalg.

– Det er positive signaler fra regjeringen her. Jeg liker spesielt det Vedum sier om å arbeide mot sosial dumping og sikre nasjonal styring av energipolitikken, sier han, og varsler at de kommer til å følge utvalget med argusøyne.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik viser på sin side til at en slik utredning var en viktig sak for LO-kongressen i 2017.

– Derfor er det gode nyheter at regjeringen leverer på dette, og at LO har fått lederen av utvalget, sier Følsvik.

– Vi trenger ikke tusenvis av sider med juridiske betraktninger, vi trenger en god politisk veiviser, legger hun til.