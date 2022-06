Regjeringen åpner for folkeavstemning i hele Kristiansand om kommuneskilsmisse

I 2020 ble Kristiansand, Søgne og Songdalen slått sammen til én storkommune, men motstanden spesielt i Søgne har vært stor.

I forrige uke lovet regjeringen Søgne og Songdalen folkeavstemning om kommuneoppløsning i 2023 mot bystyret i Kristiansand sin vilje, noe som har ført til kraftige reaksjoner.

Til nå har kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) sagt at det kun er innbyggerne i Søgne og Songdalen som skal stemme over om de vil løsrive seg fra Kristiansand. I et Teams-møte før helgen med kommunale ledere i Kristiansand åpnet likevel Gjelsviks statssekretær Ole Gustav Narud (Sp) for en annen løsning, skriver NRK.

– Også de som bor i opprinnelige Kristiansand må få lov til å stemme i en folkeavstemning. Det er noe kommunen må få bestemme selv, sa Narud på møtet.

Hvis i innbyggerne i gamle Kristiansand kommune stemmer mot oppløsningen, men gamle Søgne og Sogndalen kommune stemmer for, er det ikke enighet om oppløsning. Da må saken opp i Stortinget, der regjeringspartiene ikke har flertall.

– Det er jo antakelig en måte som kan bidra til at det (splittelsen, journ.anm.) ikke blir gjennomført. Jeg tenker en folkeavstemning med overveldende flertall mot å splitte opp, bør gjøre et visst inntrykk på politikerne på Stortinget, sier Kristiansand-ordfører Jan Oddvae Skisland (Ap).

