Hardt ut mot regjeringens Fosen-planer: – Vi kan ikke tvangsflytte samer i 2023

Forrige uke kunne Nationen fortelle at staten har lansert planer om at samene kan flytte reindriften fra Fosen, slik at vindturbinene kan fortsette å snurre i deres vinterbeite.

Det får opposisjonen på Stortinget til å reagere. MDG-leder Arild Hermstad kaller det en videreføring av kolonialiseringen av samene.

– Det er ikke holdbart. Vi kan ikke tvangsflytte samer i 2023. Regjeringen har forregnet seg kraftig i denne saken og går med skylapper uten å se hvilket menneskerettighetsbrudd dette er. Det er en videreføring av en kolonialisering av samene som har pågått over lang tid, og som må stoppe her, sier Hermstad til Nationen.

MDG vil avkreve svar fra statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i Stortinget neste uke om hvorvidt han kan gi garantier for at de 151 vindturbinene skal rives eller ikke.

SV har tidligere varslet i Vårt Land at de vil kalle inn statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til Stortinget for å få svar på hvordan regjeringen har tenkt å følge opp Fosen-saken.

– Helt utrolig

Også Lars Haltbrekken, SVs energipolitisk talsperson, reagerer på en mulig flytting av samene.

– Det er jo helt utrolig. Det er et menneskerettighetsbrudd her som regjeringen snarest få gjort noe med og få brakt til opphør. Det er vindkraften som skal flyttes, ikke samene, sier Haltbrekken.

Torsdag skal statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) møte sametingspresidenten Silje Karine Muotka.

– Det store spørsmålet er om Støre freder de 151 vindturbinene. Aasland tror visst det er turbinene som må vernes, ikke menneskerettighetene til den samiske befolkningen. Høyesterettsdommen slår fast at vindturbinene ikke har gyldig konsesjon. Det må Støre ta innover seg, sier MDG-leder Hermstad.

Han mener regjeringen i praksis frarøver samene sine tradisjonelle virksomhet reindrifta jo lengre tid saken tar.

– Det kan de ikke holde på med lenger, sier Hermstad.

Vil fortsette driften

Høsten 2021 slo Høyesterett fast at konsesjonen for vindkraftverkene på Fosen i Trøndelag var ugyldig. Regjeringen vil likevel la vindturbinene stå.

– Det er klart at fra regjeringshold har vi et mål om at vi fortsatt skal ha vindkraft på Fosen, uttalte statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) i forbindelse med dommens årsmarkering.

Da det hadde gått 500 dager, bekreftet Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) overfor NTB at han vil ha et nytt forvaltningsvedtak, slik at vindkraft og reindrift kan leve side om side på Fosen.

Ifølge dokumenter som Nationen har fått tilgang til, vil staten også utrede nye beiteområder. Når dette ikke eksisterer på Fosen-halvøya, vil de i stedet lete andre steder. Dette har blitt oppfattet som et forsøk på å flytte samene, til tross for at de vant fram i landets øverste domstol.

– Vi trenger litt erfaring med en sånn utredning. Det er vinterbeite, det er beiteområder, det er ulike forhold som skal vurderes. Vi trenger den kunnskapen for å fatte et nytt forvaltningsvedtak. Jeg vil ikke sette tidsfrister, sa Aasland til Nationen nylig.

Statsråden avviste samtidig at regjeringen har konkludert om hva som skal skje med de 151 vindturbinene.

Dommen må følges

Venstres Ola Elvestuen avviser kontant at det er aktuelt å flytte samene på Fosen framfor å fjerne turbinene.

– Høyesterettsdommen sier at konsesjonen er ugyldig og er et brudd på menneskerettighetene. Da er det den situasjonen de må ta tak i, og omfanget må reduseres, slår han fast.

Elvestuen mener dette helst burde skjedd umiddelbart etter at dommen falt.

– Kan regjeringen gjøre dette uten å utrede først?

– Driften kan ikke være der uten en gyldig konsesjon. Regjeringen prøver hele tida å saksbehandle seg rundt det som er en høyesterettsdom. Dommen må følges. Så kan regjeringen gjøre egne vurderinger senere, men de kan ikke tillate et pågående menneskerettighetsbrudd mens de gjør det.

Hermstad i MDG reagerer på regjeringens varslede utredning av saken, som han mener ikke svarer på høyesterettsdommen så lenge den ikke inneholder en vurdering av rivning av vindturbinene. Utredningen er ventet om ett års tid.

– Regjeringen har brukt over 500 dager siden høyesterettsdommen uten å ta saken på alvor. Nå skal de bruke ett år til på ingenting. Det er fullstendig uholdbart å se for seg flytting av samer, flytting av reinens beite og en utradering av en kultur som vi er forpliktet til å ta vare på, sier MDG-lederen, som kaller saken "tidskritisk" for den sørsamiske minoriteten.

– Regjeringen kommer ikke unna det

Natt til mandag ble en gruppe demonstranter som hadde oppholdt seg i inngangspartiet til Olje- og energidepartementet båret ut med tvang. Elvestuen kaller behandlingen av aktivistene for uverdig.

– Det er ingen grunn til at dette skulle skje klokka to i natt. Det de demonstrerer for er helt legitimt. Det er regjeringen som ikke følger opp en høyesterettsdom, og det er her oppmerksomheten må være, ikke på ungdommene.

Også SVs Lars Haltbrekken reagerer på politiets framgangsmåte.

– Jeg registrerer at det ble gjort om natta og jeg frykter at det er for å få minst mulig oppmerksomhet om det. Da tror jeg regjeringen forregner seg. Det er et så sterk engasjement i denne saken at regjeringen kommer ikke unna det, sier han.

– Utfordrer demokratiet

Også Geir Jørgensen, stortingsrepresentant for Rødt har reagert på at regjeringen vurderer å flytte samene.

– Dette ligner mer og mer på at regjeringa setter seg over høyesterettsdommen, og dermed utfordrer vårt demokratis grunnmur, maktfordelingsprinsippet, uttalte han til Nationen nylig.

– Å flytte samer fordi de står i veien for staten, er virkelig ikke et tiltak regjeringen kan vurdere. Det er 100 år siden norske myndigheter tvangsflyttet samer i Troms, og bare ideen om å gjøre noe lignende igjen, hører hjemme på historiens skraphaug, mener Jørgensen.