Overfor Klassekampen tar Johansen til orde for å be Stortinget ta initiativ til å forbedre produksjonen av vannkraft her i landet.

– Det er noe jeg vil ta opp framover, og jeg opplever også at Arbeiderpartiet er villig til å ta tak i dette, sier Johansen.

Oslo kommune eier helt eller delvis 80 vannkraftverk her i landet gjennom Hafslund E-CO, og kun Statkraft står for en større produksjon av vannkraft.

