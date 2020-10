Rasmus Hansson tilbake i nominasjonskampen for MDG

– Presset for å stille ble for stort, hyggelig og overbevisende. Jeg vil på Stortinget sammen med en stor MDG-gruppe for å dytte norsk politikk mye lenger i grønn retning enn politikken noen gang før har opplevd, sier Hansson i en pressemelding.

Ti MDG-medlemmer fra Oslo fremmet onsdag et benkeforslag om å få Hansson oppført som andrekandidat på partiets liste til stortingsvalget.

Dermed har Hulda Holtvedt (21) igjen konkurranse om plassen.

– Nå blir det opp til medlemmene i Oslo MDG å avgjøre hvem som får andreplassen, legger Hansson til.

Hanson trakk seg opprinnelig fordi han ikke fikk en tydelig innstilling fra MDGs nominasjonskomité.

Selve nominasjonsmøtet finner sted 26. november. Lan Marie Berg (33) er førstekandidat i Oslo MDG.

