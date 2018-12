Raser mot Mæland etter at Preikestolen havnet i annen kommune

Preikestolen ligger i dag i Forsand kommune, som fra 1. januar 2020 skulle bli en del av Sandnes. Dermed skulle den nye Sandnes-kommunen inneha den verdenskjente turistattraksjonen. Men slik blir det ikke.

Mandag ble det klart at Preikestolen skifter kommune, etter et initiativ av innbyggerne i området, som heller ønsket å være en del av Strand kommune. Det får politikerne i Sandnes til å reagere.

– Dette er ikke noe regjeringen har sugd fra eget bryst. Dette er det noen regionale krefter som står bak. Dette er den langsiktige planen til Stavanger om å overta Strand, og det er mange som ser på dette som begynnelsen på slutten for regionalt samarbeid, sier ordfører i Sandnes Stanley Wirak (Ap) til Stavanger Aftenblad.

– En tragedie

Varaordfører Pål Morten Borgli (Frp) går enda lengre i sin kritikk av regjeringen.

– Kommunalminister Monica Mæland er en tragedie for Sandnes. Vi har jobbet til punkt og prikke hver dag, og brukt mye penger på å gjøre alt riktig. Det er ingenting som tilsier at det skal gjennomføres en grensejustering der inne, og for meg er dette helt uforståelig. Mæland utfører en fiendtlig handling mot Sandnes som by. At de har dette departementet, er en katastrofe, sier Borgli til Aftenbladet. Han krever nå at Erna Solberg rydder opp.

Skylder på Stavanger

Kommunal- og moderniseringsminister sier at de har fulgt hva folk ønsker i denne saken.

– Et flertall av innbyggerne i dette området ønsker å være en del av Strand kommune. De bruker Strand kommune for handel- og kulturopplevelser, og kjenner mer nærhet til dette området, sier Mæland til avisa.

Wirak peker på at det er krefter i Stavanger som har bidratt til valget. Det mener hans ordfører-kollega i Stavanger er helt feil.

– For Stavanger har denne flyttingen ingen betydning. Det Wirak insinuerer er ikke rett. Jeg kjenner meg ikke igjen i det hele tatt i hans uttalelser, sier Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H) til NRK.

Strålende fornøyd

Det er om lag sju prosent av Forsands areal, som nå blir overført til Strand kommune. Ordføreren i Strand, Irene Heng Lauvsnes (H), er strålende fornøyd.

– Vi får både litt større areal og litt flere innbyggere. Jeg tenker det er et fornuftig vedtak med tanke på hvor området ligger, sier hun til NRK. Hun mener det også er positivt at regulerings- og beredskapsarbeid samles i samme kommune.