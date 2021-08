Raja ut mot SV og Sp – mener de ikke ser hvor viktig EU er for å redde klimaet

Valg 2021 Les mer om valget her

– Den jobben vi skal gjøre, må vi gjøre sammen med EU, som de senere årene og i dag er den viktigste klimakraften i verden, som kan redde kloden vår, sier Raja til VG.

Han trekker fram et utsagt fra Senterpartiets Ola Borten Moe om at Norge ikke skal kutte utslipp før Polen gjør det, som et eksempel på partiets manglende velvilje til EU.

– Men faktum er jo at Polen skal kutte utslipp og er forpliktet til å gjøre det gjennom EU-samarbeidet.

Også SVs tilnærming til EØS-avtalen får gjennomgå.

– Det som faktisk er enda mer sjokkerende for meg, er at SV, som er et miljøparti, ikke forstår EUs betydning og kraft. SV ligger an til å bli lillebroren til Sp i en eventuell rødgrønn regjering, og selv om de er uenige om klimapolitikken, er de enige om å ta Norge ut av EØS.

Lars Haltbrekken i SV mener kritikken fra Raja ikke holder mål.

– Dette er bare sprøyt fra Raja. Hans kritikk er helt hul. Hans eget parti stemte imot da SV foreslo å støtte sentrale deler av EUs klimapolitikk. Hvor ble det av Raja og Venstres stemme da SV foreslo å følge EUs tiltak for å redusere energiforbruket, spør han.

Også stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik fra Senterpartiet er uenig:

– Dette er innholdsløs retorikk fra Raja. EU, Norge og andre land setter tydelige mål på klima, og vi samarbeider med EU om tiltak. Men det som er utfordringen, er at vi må ha handlingsrom til å bruke de beste tiltakene for Norge.

