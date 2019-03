Raja foreslo at Venstre skulle få næringsministeren

– Vi har hatt tre stempler på oss: Venstre som næringspartiet, Venstre som lærerpartiet og Venstre som vinglepartiet. Det eneste som står igjen, er «Vingle-Venstre». Det er ikke slik vi ser det, men av folk der ute, sier partiets finanspolitiske talsperson til Dagens Næringsliv.

Noen dager før partiets landsmøte på Hell i Trøndelag, der Venstre samles i bunnen av meningsmålingene, forteller Raja hvordan han mener partiet burde komme seg opp som næringsparti.

– Spør du Venstre-folk i den indre kjernen i Oslo, vil alle mene at vi selvsagt er næringspartiet. Problemet er at folk der ute ikke oppfatter oss som det. Jeg vil at Venstre igjen på folkemunne skal være små- og mellomstore bedrifters parti, sier han.

Han mener Venstre i regjering har fått gjennomslag for mye god næringspolitikk, blant annet nye såkornfond, bedre rettigheter for gründere, redusert skatt på arbeidende kapital og ny opsjonsordning for små- og mellomstore bedrifter.

Tirsdag holder Trine Skei Grande pressekonferanse før landsmøtet til helgen. Bakteppet er begredelige målinger med et snitt i februar på 2,6 prosent, og flere måneder med bråk.

Avisen har spurt partilederen hvordan partiledelsen svarer på Rajas forslag under regjeringsforhandlingene, og hvorfor Venstre ikke ba om å få Næringsdepartementet.

– Vi fikk mange ulike innspill fra både Venstres stortingsrepresentanter og andre under regjeringsforhandlingene. Men vi kommenterer ikke interne forhandlinger, svarer hennes statssekretær Jan-Christian Kolstø.