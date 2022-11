På den opne Facebook-profilen sin skriv ho som kallar seg Norges heldigaste ordførar følgande:

«Sånn ble det denne gangen❤️ 10 år (ved periodens slutt) som Norges heldigste ordfører har vært et privilegium. Det har vært nån seine kvelda, noen bekymringe, enormt mange gleda, hyggelige begivenheta, og spennende og flotte menneska. Og det e politikk i alt, så det bær æ me mæ. Ledig på arbeidsmarkedet fra midten av oktober, det bli rart, men og spennende. Den som kjem etter mæ får en utfordranes og artig jobb. Flotte medarbeidere og et nydelig lokalsamfunn ❤️ Et år til i «5. gearet» for Salangensamfunnet gjenstår, det e ikke over før det e over❤️».

I eit intervju med Kommunal Rapport seier ho at politikk er eit altoppslukande verv, og at ho spurte seg sjølv om ho klarte å ligge i femte gear i fire nye år. Viss ikkje burde ho ikkje stille, meinte ho.

– Eg trur det er lurt å gi seg før ein mistar motivasjon og piff, sa Prestbakmo til fagbladet.

I intervjuet vart ho også spurt om det at ho var redd for å miste motivasjonen hadde å gjere med tilbakegangen til Sp.

Til det svara ho at ho aldri hadde brydd seg om partimålingar, og sidan ho som 17-åring melde seg inn i partiet hadde oppslutnaden svinga mange gonger.

– No er vi nede i ein bølgedal igjen. Det er ei krevjande tid, både for verda, Salangen og partiet, seier Prestbakmo og la til at det ikkje var så veldig artig å kjenne på at ein skulle ønske at eins eigne partifellar leverte betre.

– Derfor seier eg at dei ikkje er så heldige at eg melder meg ut, nei.