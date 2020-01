Private skoler overtar for de offentlige

Under de åtte årene med rødgrønn regjering økte antall private grunnskoler med 24 prosent. På bare seks år med Erna Solberg som statsminister er økningen på 36 prosent, viser en gjennomgang Nationen har gjort av ferske SSB-tall.

Totalt har det siden 2013 blitt lagt ned 162 offentlige skoler, mens det har kommet til 65 flere privatskoler.

Privatiseringen av skolevesenet skjer over hele landet. Siden 2013 har 118 av de nye, sammenslåtte kommunene fått færre offentlige skoler. I samme periode har 77 kommuner fått flere private skoler. Noen få kommuner skiller seg fra trenden, og har færre privatskoler.

Alarmerende

Opposisjonspartiene Arbeiderpartiet og SV er bekymret for utviklingen.

– Utviklingen er alarmerende, fordi en overgang der private tar en stadig større andel på lang sikt er en trussel mot fellesskolen. I en tid med økt polarisering og mangfold er det viktigere enn på lenge å sikre skolen som en felles arena der elever møtes på tvers av bakgrunn, sier skolepolitiker Martin Henriksen (Ap) til Nationen.

Det er hver enkelt kommuner som bestemmer hvor mange offentlige skoler som skal drives, mens private skoler må ha godkjenning av Kunnskapsdepartementet. Henriksen mener privatiseringen er politisk styrt.

– Det foregår en privatisering av skolen som undergraver den offentlige skolen på sikt. Dette forsøker Høyre-regjeringen forsøker skyve under teppet, men tallenes tale er klar, sier han.

Han sier Ap ønsker en mer balansert privatskolelov, hvor private skoler supplerer, ikke konkurrerer, med de offentlige.

– Det beste for norsk elever er å forsvare og styrke den offentlige fellesskolen, mener Henriksen.

Forskjellssamfunn

Mona Fagerås (SV) mener utviklingen får store konsekvenser.

– Forskjellsutviklingen i samfunnet ellers øker. En sterk offentlig fellesskole er viktig for at barn skal få like muligheter til å lykkes. SV er ikke mot privatskoler som tilbyr alternativ pedagogikk, men utviklingen i antall privatskoler er nå så stor at den truer den offentlige fellesskolen, sier Fagerås.

Hun vil nå kalle inn kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) til en interpellasjonsdebatt om utviklingen i antall privatskoler.

– Det er naivt å tro at fremveksten av privatskoler bare er et hyggelig supplement til den offentlige skolen. For hver private elevplass, trekkes det ressurser ut av den offentlige skolen, sier Fagerås.

Kvalitet viktigst

Selv om antallet privatskoler vokser raskere under denne regjeringen enn under den forrige, er nedleggingstakten på de offentlige skolene bremset. Rundt 12 prosent av grunnskolene Norge hadde i 2015 var borte i 2013.

Drøyt 6 prosent av grunnskolene som var i drift i 2013, er lagt ned i dag.

Roy Steffensen (Frp), som leder Stortingets utdanningskomité, mener dagens regjering har gitt rammebetingelser som lar kommunene drive sine offentlige grunnskoler videre.

– Det har blitt bedre blant annet på grunn av en bedre kommuneøkonomi. At det også har blitt noen flere private bør ikke være overraskende, vi er tross alt for et mangfold av skoler og for frihet til å velge ulike tilbud, sier Steffensen til Nationen.

Han trekker fram at det store flertallet fortsatt går på offentlig skole.

– Vi skal huske på at mange private skoler starter opp enten fordi foreldrene ikke er fornøyde med det offentlige tilbudet og ønsket et alternativ, eller fordi man lokalt har vedtatt å stenge den offentlige skolen, og så ønsker foreldrene å beholde et lokalt tilbud, sier Steffensen.

Han mener offentlig eller privat ikke er det viktigste spørsmålet.

– Kvaliteten skal selvfølgelig være det viktigste kriteriet. Så lenge det er på plass, er jeg ikke særlig bekymret for om skolen er offentlig eller privat, sier Frp-representanten.