Prioriteringslista er klar: Alle i regjeringen skal få vaksine før tida

I en pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet kommer det flere detaljer om hvem som er de 500 samfunnskritiske som nå skal prioriteres av regjeringen.

I tillegg til at samtlige i regjeringen nå skal bli vaksinert, vil nøkkelpersonell i Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Nav nå rykke fram i køen.

Det gis også vaksinedoser til Høyesterett, departementer og et antall doser til Slottet.

Prioriteringen er omstridt, ettersom det lenge har vært et krav om at lærere og barnehageansatte må bli prioritert. Stortingspolitiker Torstein Tvedt Solberg (Ap) sa lørdag til NTB at han ville si fra seg sin dose.

Heller ikke Rødt-leder Bjørnar Moxnes vil bli prioritert i vaksinekøen, og sier nei til vaksinen han ville ha fått tilbud om som stortingsrepresentant.

– Det er mange andre grupper i samfunnet som er mer utsatt for smitte enn politikere, blant annet lærere og barnehageansatte, sier Moxnes til VG.

– De får ikke noe vaksinetilbud nå, og jeg skjønner at mange derfor reagerer når politikere nå får en fast track foran dem i vaksinekøen, sier han.