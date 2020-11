Positiv rundt Brexit forhandlinger

– De siste dagene har vi sett bedre fremgang og mer bevegelse på viktige områder. Det er bra, sier Ursula von der Leyen, EU-kommisjonens leder.

Positiviteten til von der Leyen kommer på bakgrunn av at forhandlingene på øverste nivå er satt på vent. Ettersom en EU forhandler har testet positivt på covid-19.

Likevel har framskritt innenfor arbeid rundt juridiske tekster gjort at EU-kommisjonens leder øyner muligheten for framgang de kommende dagene. Muligheten for framgang er på bakgrunn av arbeidet og forhandlingene så langt: "det nå er noe av substans, som man kan gå gjennom linje for linje".