Pollestad: – Frykten for at KrF ikke prioriterte fiskeri, jordbruk og distrikt har slått til

– Frykten for at KrF ikke prioriterte fiskeri, jordbruk og distrikt i regjeringsforhandlingene har dessverre slått til. Dette var svakere enn fryktet på disse områdene, skriver Senterpartiets Geir Pollestad på Facebook.

I den nye regjeringserklæringen, den såkalte Granavold-plattformen, går det blant annet fram at det varslede forbudet mot pelsdyrhold ligger fast og at det blir forbud mot nydyrking av myr.

– Skattlegging av naturressurser til fordel statskassen er regjeringen hissig på. Det kommer til å bli en stor kamp, skriver Pollestad.

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum mener den nye regjeringsplattformen gir et fortsatt høyt avgiftsnivå for folk flest og dermed økte forskjeller.

– Det virker som regjeringen ikke har lyttet til noen av dem som har blitt berørt av regjeringens sentraliseringspolitikk, sier Sp-lederen.

Han viser blant annet til rapporten om politireformen.

– I rapporten sa de som hadde uniformen på, at beredskapen og forebyggingen hadde blitt dårligere etter politireformen. Regjeringen gjør ingenting for å bedre politiet i dag, de sier tvert imot at de skal fortsette sentraliseringen i politiet, sier Vedum.

Han frykter også at sammenslåingen av stortingsvalgdistriktene i den varslede sentraliseringsreformen vil føre til dårligere representasjon for store deler av landet.

SV-leder Audun Lysbakken mener for sin del at sentrumspartiene med den nye regjeringsplattformen har tatt et sjumilssteg til høyre.

SV-lederen sier at regjeringsavtalen er en stor skuffelse for klimaet og mener den innebærer at regjeringen vil utrede seg ut av klimakrisen i stedet for å kutte.

– Vi trenger ikke nye utredninger, vi trenger utslippskutt, sier han og er uenig med Venstre som sier de har fått til en stor seier når det nå legges opp til 45 prosent klimakutt i ikke kvotepliktig sektor innen 2030.

Lysbakken er glad regjeringen ikke har rørt paragraf 2c i abortloven.

– Det er et stort nederlag for Ropstad. Alle som gikk i gatene i høst, har vunnet. SV vil stemme mot den innskrenkingen av abortloven regjeringen i dag legger opp til, sier han.

(©NTB)