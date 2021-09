Saken oppdateres.

Utenfor Folkets Hus i Oslo strømmer partifeller fra Arbeiderpartiet inn. Én av disse er stortingsrepresentant Tuva Moflag som har stor tro på et sterkt Arbeiderparti under kveldens valg.

– Jeg forventer et godt valgresultat for Arbeiderpartiet. Vi opplever jo at det har vært god stemning de siste ukene.

Moflag sier at Arbeiderpartiet opplever at partiet vil kunne danne grunnlag for en ny rødgrønn regjering.

– Hva håper du på av resultater?

– Det jeg håper på er at vi forsvarer så mange mandater sammenlignet med dagens stortingsgruppe.

Varaordfører i Oslo, Kamzy Gunaratnam sier til Nationen at hun håper på en regjering bestående av tre partier etter kveldens valg.

– Jeg håper på en flertallsregjering med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, og fortsette gode fellesskapsløsninger for hele landet. Det er det jeg håper på, sier hun.

Helsebyråd i Oslo, Robert Steen (Ap) tror det blir en spennende kveld.

– Jeg er sikker på at vi får et statsministerskifte, så det er ikke der spenningen ligger. Hvordan dette ser ut når kvelden er omme, er det ingen som vet, sier han.

Steen viser til at Rødt mest trolig kommer over sperregrensen. Det ser han på som et signal om at man trenger litt radikalisme, «ei vaktbikkje».

– Det har vært mye i storbyene de henter sine velgere. Jeg opplever at de gjør en god jobb med velgerne sine, så det er nok vel fortjent, sier han.

SVs nestleder Kirsti Bergstø sier det blir en nervepirrende kveld.

– Vi har muligheten til å gjøre vårt beste valg på veldig mange år, og vi har muligheten til å få på plass et nytt politisk flertall som kan sette en ny kurs for landet, sier hun.