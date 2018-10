Planlegging av veier i Norge tar like lang tid som før

Riksrevisjonen beskriver hvordan krav til utredning og medvirkningsrett for berørte parter bidrar til at det tar lang tid når samferdselsprosjekter skal planlegges her i landet.

Konklusjonen er at det med dagens virkemidler og plansystem er lite trolig at planleggingstiden kan bli vesentlig redusert.

– Det er derfor en konflikt mellom målet om raske planprosesser og målet om å gjennomføre planprosesser i henhold til krav og intensjoner i regelverket, sier Per-Kristian Foss.

Han foreslår at å sette frister for når enkelte prosjekter skal være ferdig planlagt, også bør vurderes.

I tillegg foreslår Foss at Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet ser på mulighetene for å forenkle plansystemet, sørge for bedre sammenheng mellom planprosessen og prioritering i nasjonal transportplan og budsjettproposisjonene.

I 2013 var målet å halvere den anslåtte planleggingstiden på ti år da Nasjonal transportplan (NTP) 2014–2023 ble lagt fram. I 2017 var dette målet justert til: Å effektivisere planprosessene og å redusere planleggingstiden.

