Pensjonistene får 3,58 prosent årsvekst i løpende alderspensjon i trygdeoppgjøret

Pensjonistforbundet og LO forventet en solid oppgang i årets trygdeoppgjør, men blir bare delvis hørt av regjeringen.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) møtte torsdag partene i arbeidslivet for å legge fram resultatet i årets trygdeoppgjør. Pensjonistforbundet, LO og de andre organisasjonene i oppgjøret hadde på forhånd krevd en årsvekst på 3,83 prosent i alderspensjonene, men det kravet vil ikke Isaksen innfri.

Alderspensjon fra folketrygden under utbetaling får en økning i pensjonen på 4,99 prosent fra 1. mai, mens årlig økning blir 3,58 prosent. Alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon blir regulert på samme måte.

Alderspensjon under opptjening, uføretrygd, og andre ytelser som er regulert gjennom grunnbeløpet, får en inntektsøkning på 4,98 prosent fra 1. mai, mens årlig økning blir 3,83 prosent.

– I år blir den årlige reguleringen av alderspensjon under utbetaling i tråd med et gjennomsnitt av lønns- og prisøkningen. Det ligger i tillegg inne en kompensasjon for 2020, som gjør at nivået blir som om reguleringa var slik også i 2020. Samlet gjør det at pensjonistene kommer vesentlig bedre ut enn vanlige lønnsmottakere, sier Isaksen (H) i en pressemelding.

Grunnbeløpet i folketrygden øker med 4,98 prosent fra 101.351 kroner til 106.399 kroner fra 1. mai 2021

