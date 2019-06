Pelsdyrdrama timer før Stortinget avliver næringen

Carl I. Hagen (Frp), Roy Steffensen (Frp) og Kristian Tonning Riise (H) varsler at de ikke vil stemme for avtalen Høyre, Frp, Venstre og KrF la fram for to uker siden når Stortinget behandler saken med full sal torsdag.

Utbryterne vil stemme for å avvikle næringen, men mener kompensasjonen pelsdyrbøndene tilbys, er for dårlig.

Det ble onsdag ettermiddag jobbet intenst i regjeringspartiene på Stortinget for å redde avtalen.

– Fullt trykk …, var alt Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi ville si om saken på NTBs spørsmål om hva som gjøres for å komme utbryterne i møte.

Det kreves 85 representanter for å få flertall, og regjeringspartiene har normalt støtte fra 88 mandater. Med tre utbrytere henger dermed flertallet i en tynn tråd.

«Registrerer avhoppere»

Samtidig kan regjeringspartiene, selv om de skulle mangle flertall, få vedtatt forslaget hvis noen i opposisjonen støtter avtalen til Høyre, Frp, KrF og Venstre.

– Jeg registrerer at det er avhoppere fra regjeringspartiene. Ut fra innstillingen er både vi i Sp, SV og Ap opptatt av å bedre erstatningsordningen, sier næringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp) til NTB.

– Det jobbes på spreng med å finne ut hvordan vi kan få fram et forslag som gir uttrykk for den viljen som er i Stortinget. Jeg oppfatter at det er et reelt flertall i Stortinget som mener det som er lagt fram, er for dårlig, sier han.

Ap er for en styrt avvikling av næringen, men næringspolitisk talsperson Terje Lien Aasland håper Stortinget kan samle seg om en ordning som er «anstendig og respektabel» overfor dem som nå må avvikle.

– Det er mange forhold som ikke er belyst i det regjeringspartiene har foreslått, som i sum er lite gjennomtenkt og for dårlig, sier han.

Hagen sier nei

Onsdag bekreftet Carl I. Hagen at han ikke kan stemme for regjeringspartienes forslag.

– For meg er det en selvfølge at når du skal nedlegge en næring, skal det ytes full kompensasjon. Ingen skal komme ut av det med gjeld, sier han til NTB.

Frp-nestoren begrunner sin holdning med at de fire partiene ikke har lagt til grunn såkalte ekspropriasjonsrettslige prinsipper i sitt forslag, noe Ap har gjort i sitt fremlegg.

– Når det foreligger et forslag om å legge ekspropriasjonsrettslige prinsipper til grunn, i henhold til grunnlovens paragraf 105, kan jeg ikke forstå at det kan stemmes mot det, sier Hagen.

Både Steffensen og Tonning Riise bekreftet sist uke overfor Aftenbladet sin motstand mot kompensasjonen det legges opp til.

Halv milliard

Åpning for å øke den økonomiske rammen på 505 millioner kroner, individuell vurdering av gjelden ved hvert enkelt bruk, kompensasjon til de over 62 år og økt støtte til riving av byggverk er hovedelementer i kompensasjonspakken som foreligger. Kompensasjonen er allerede jekket opp i flere omganger.

Avvikling av pelsdyrnæringen var en blank Venstre-seier i regjeringsforhandlingene. Men trass i misnøye med kompensasjonen understreker utbryterne at de ikke går mot selve enigheten i regjeringsplattformen om å avlive næringen innen 1. februar 2025.

– Jeg erkjenner at Venstre fikk en seier med å nedlegge pelsdyrnæringen. Den er tapt. Det er et idiotisk vedtak, men den vant Venstre, noe som er trist, sier Hagen.

Det er omkring 170 pelsdyrbruk igjen i Norge.