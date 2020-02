Pelsdyrbøndene må fortsatt vente på en løsning

Det var TV 2 som mandag ettermiddag meldte at Frp skal ha inngått en avtale med regjeringen som gir bedre erstatning til pelsdyrbønder som må legge ned. Nationen erfarte også at det skulle komme en løsning tirsdag.

– Det er ingen avtale, sier Skogan, som er statssekretær i Landbruksdepartementet, til NTB.

– Vi er i samtaler med Frp om saken og har et ønske om å finne en løsning, sier han, men tilføyer at også departementet ønsker en avklaring for næringen og at målet er en løsning før saken skal behandles i Stortinget 11. februar.

Også Frps Morten Ørsal Johansen avkrefter at de er enige om en avtale. Han avviser også at saken skal diskuteres på et ekstraordinært gruppemøte tirsdag.

– Det blir ikke noe ekstraordinært gruppemøte i morgen, opplyste Johansen til NTB mandag.

Kunne rammet regjeringen

Næringskomiteen på Stortinget skal tirsdag avgi innstilling om Senterpartiets forslag om «full erstatning» til pelsdyrbøndene. I forrige uke sa Johansen til NTB at de mest sannsynlig ville gå sammen med Sp og Arbeiderpartiet om saken, og dermed påføre regjeringen de akkurat har gått ut av et nederlag. Men i helgen meldte han at han har dialog med regjeringen om saken i stedet.

Mandag melder han at en løsning ikke vil komme på plass i innstillingen fra komiteen, men at han har håp om å få det på plass innen neste uke.

Etter det NTB får opplyst av kilder med god kjennskap til saken kan en løsning bestå i å øke kompensasjonen per avlstispe både for rev og mink, slik at bøndene alt i alt kommer bedre ut.

Ekspropriasjon

Ap og Sp ønsket heller å lage en ny kompensasjonsordning basert på prinsippene for ekspropriasjon.

Næringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp) sa til NTB søndag at de ikke har fått svar fra Frp, og at de frykter at det ender med kun kosmetiske endringer.

Det var Venstre som i regjeringsforhandlingene, først på Jeløya i 2018 og så på Granavolden i fjor, fikk gjennomslag for å avvikle pelsdyrnæringen innen 2025.