Pelsdyralslaget: – Spill for galleriet og et tomt forsøk på å stoppe utbryterne

– Det har de siste dagene kommet tydelig frem at bruken av «bokført verdi» i erstatningen til pelsdyrbøndene er dypt urettferdig og vil ruinere 200 norske familier. Løsningen er enkel og åpenbar: Å heller slå fast at reelle verdier skal erstattes. Regjeringspartiene kommer nå heller med enda en vag formulering, som ikke betyr noe som helst og som byråkratene både kan og vil overse helt, sier Bertran Trane Skadsem, styreleder i Norges Pelsdyralslag.

Torsdag vedtar Stortinget å legge ned pelsdyrnæringen. Samme dag kom regjeringspartiene med et nytt forslag for å imøtekomme pelsdyropprøret i egne rekker.

To Frp-representanter og én Høyre-representant varslet nylig at de vil stemme mot regjeringens forslag til kompensasjonsordning, fordi de mener at kompensasjonsordningen for pelsdyrbøndene som må legge ned produksjonen, er for dårlig.

I forslaget som ble levert torsdag morgen, skisserer regjeringspartiene følgende løsning:

– Stortinget ber regjeringen følge erstatningsordningen tett, og forventer at ordningen justeres dersom det blir urimelige utslag i samlet utmåling av kompensasjon, inkludert kompensasjonen for bokført verdi av ikke-realiserbar kapital, til enkeltutøvere knyttet til avvikling av næringsdriften. Stortinget holdes orientert om hvordan ordningen i tilfelle vil bli justert i lys av dette.

Forslaget er levert av Frps saksordfører i saken, Morten Ørsal Johansen, på vegne av regjeringspartiene.

Trane Skadsem mener at dette er alt annet enn en forbedring av forslaget.

– Tåkeprat og skittent spill

– Det er bare tåkeprat. Avviklingen i seg selv er et urimelig utslag av regjeringens hestehandel. Erstatningen vil dokumenterbart slå helt forferdelig urimelig ut. Vi vet at regjeringen jo mener det ikke er urimelig å ta alt fra bøndene og gi en brøkdel i erstatning, og Stortingets eneste sikkerhet skal nå være at de vurderer om erstatningen er rimelig. Vi håper ingen faller for dette, sier Trane Skadsem.

Han mener hensikten bak forslaget er å stoppe de stortingsrepresentantene som nå har varslet at de vil stemme mot forslaget.

– Dette er skittent politisk maktspill. Regjeringen har ikke hatt noen som helst interesse av å følge dette tett – og de vil ikke ha noen interesse av det så snart saken er presset gjennom Stortinget, sier Trane Skadsem.

– Vanvittig press

I kveld stemmer Stortinget over forslaget. Voteringen vil være slik lagt opp at det første stemmes over forbudet, et forslag som uansett vil få flertall. Deretter vil det stemmes over erstatning.

– Om Stortinget gir et rettferdig resultat her i dag, så er det fordi et lite knippe politikere har våget å legge maktspill og festtaler til side og gitt alt for å få et faktisk rettferdig og ryddig resultat. De har et vanvittig press på seg, og vi kan ikke gjøre annet enn å håpe at de står i det. Akkurat nå sitter 200 familier over hele Norge og venter på om de skal miste alt, eller om de kan håpe å få en rettferdig erstatning for livsverkene sine, sier Trane Skadsem.

– Å gjøre det regjeringen foreslår vil være som å tvangsselge husene til folk for ligningsverdien. Det dekker for de fleste ikke i nærheten av boliglånet engang. Det er ren tåkelegging å snakke om «hvis» det slår uheldig ut. Alt politikerne trenger å gjøre i dag er å bytte ut «bokført verdi» med «reelle verdier». Det krysser vi fingrene for nå, sier Trane Skadsem.