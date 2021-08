Partitoppene vil ro Venstre over sperregrensa

Venstres første nestleder Sveinung Rotevatn sier til NTB at han er svært fornøyd med at partiet nå har kommet seg opp på sperregrensen i snittet på meningsmålingene, ifølge Poll of polls.

Det har ikke skjedd siden sommeren 2018.

Med hele 5 prosents oppslutning på VGs og Bergens Tidendes måling blir Raja så begeistret at han glemmer at det er nettopp å ro han skal. Raja og Rotevatn to skal nå skape blest om et lokalt prosjekt om å bygge et nytt sjøbad i Galtesund i Arendal.

Vil tviholde på klimavelgerne

Men selv om Venstre nok en gang skulle kunne klare å kare seg over sperregrensa ved valget, etter å ha ligget helt nede rundt 3 prosent i vår, er det ikke nok til å sikre partiet fortsatt regjeringsmakt.

For velgere som ser klima som den viktigste saken, kan det kanskje være fristende å heller gi stemmen sin til et av de to miljøpartiene på venstresiden: MDG eller SV.

Men klimaministeren vil ikke oppfordre til det.

– Jeg tror vi skal klare dette, vi har ikke gitt opp. Men om det skulle bli et regjeringsskifte, er det uansett viktig med et sterkt Venstre som kan utøve makt og innflytelse på Stortinget og være en tydelig opposisjon til en ny regjering, mener han.

– Har gitt nøkkelen til Jonas

Han mener det er lite som tyder på at MDG og SV kan demme opp for Senterpartiets innflytelse.

– Det vil ikke funke. MDG har uansett gitt nøkkelen til Jonas, uten avtale eller deltakelse. SV skal skifte regjering uansett, sier han.

– Folk skal stemme på det partiet de er mest enig med. Om det blir mindretalls- eller flertallsregjering, og hvordan samarbeidet blir, kan jo endre seg i en periode, konkluderer Rotevatn.

