Partiledere har levert sin stemme

I sedvanlig godt humør og med et kobbel av pressefolk på slep stemte Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum på Ilseng i Stange søndag.

Vedum avga stemmen på Ilseng samfunnshus, ikke langt unna gården hans. Stange kommune er en av flere som har valgdag både søndag og mandag.

For Vedum markerer stemmen slutten på en lang og berg-og-dalbane-preget valgkamp. Etter å ha ligget i nærheten av Høyre og Arbeiderpartiet på meningsmålingene i begynnelsen av året, falt Senterpartiet kraftig i august, før de hentet seg litt inn igjen i september.

Vedum har også erklært seg som statsministerkandidat, i tillegg til Erna Solberg og Jonas Gahr Støre. Under fredagens partilederdebatt måtte han imidlertid innrømme at Sp kan sitte i en regjering ledet av Støre.

Støre: – Jeg har en god følelse

Arbeiderpartiet er i medvind, konstaterte Ap-leder Jonas Gahr Støre da han søndag avla sin stemme på Svendstuen skole i Oslo.

Støre avviser at det er et nederlag at Ap kan gå mot et av sine dårligste valg noensinne.

– Vi har nå støtte fra nesten én av fire velgere, sa han til presse fra både inn- og utland som hadde møtt opp utenfor stemmelokalet.

Støre kom hånd i hånd med kona Marit Slagsvold til stemmelokalet.

Moxnes: – Det kan bli veldig jevnt

Rødt er over sperregrensa i alle meningsmålinger i september. Nå håper partileder Bjørnar Moxnes det holder hele veien inn.

– Det kan bli veldig jevnt, men hvis Rødt kommer over sperregrensa, kan vi få ti mandater og en historisk sterk venstreside, sier Moxnes i en skriftlig uttalelse til NTB etter å ha avgitt stemme på Nordstrand skole i Oslo søndag.

Rødt ligger over sperregrensa i samtlige nasjonale meningsmålinger i september, og nettstedet Poll of polls gir partiet en oppslutning på 5,5 prosent i snitt.

Et slikt resultat vil gi Rødt nettopp ti mandater på Stortinget, mot ett i dag.

Melby (V): – Hver stemme teller

Det går mot et nervepirrende valg for Venstre-leder Guri Melby. Søndag avla hun sin stemme ved Teglverket skole i Oslo.

– Venstre har vært over og under sperregrensa på flere målinger i september. Det viser at hver stemme teller i dette valget, sier Melby.

Nasjonalt får partiet 4,7 prosent av stemmene på snittet av meningsmålingene i september, ifølge nettstedet Poll of polls og ligger dermed farlig nær sperregrensa.

I hovedstaden ligger imidlertid Venstre an til å få 9 prosent av stemmene, en liten forbedring på 0,6 prosentpoeng fra forrige stortingsvalg, ifølge den siste fylkesmålingen til VG.

– Vi har mobilisert enormt godt denne valgkampen. Uansett resultat er jeg stolt over alle som har brukt utallige timer av fritiden sin til å bidra til et sterkt Venstre som skal kjempe for klimakutt, næringslivet og ny ruspolitikk, sier Melby.