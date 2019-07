Partiene ruster seg til valgkampinnspurt

I Arbeiderpartiet, som ligger an til å gjøre et historisk dårlig valg, har de fleste fylkes- og kommunelagene kickoff for den intensive valgkampen første uke i august.

Ap-leder Jonas Gahr Støre tjuvstarter imidlertid med en valgkampturné til Stavanger, Eigersund og Kristiansand 27. og 28. juli.

– Både i Stavanger og Kristiansand ser vi at det blir veldig spennende. Vi har gode muligheter for nytt flertall og Arbeiderparti-styre, sier assisterende generalsekretær i Ap Kristine Kallset til NTB.

Rødt til Ap-bastion

Deretter går det slag i slag: 8. august åpner SV sin valgkamp med et arrangement på Kulturhuset i Oslo med blant andre partileder Audun Lysbakken til stede. Sentrale temaer for SV i valgkampen er klimakrisen og kampen mot voksende ulikhet, får NTB opplyst.

9. august starter Rødt-leder Bjørnar Moxnes sin valgkampturné i den gamle Ap-bastionen og aluminiumsbyen Årdal i Sogn og Fjordane. Rødt fikk ingen mandater i forrige kommunevalg i Årdal – og ligger ikke an til å få noen i år heller, ifølge nettstedet Poll of polls.

Stjeler velgere

– Vi velger å fremheve industrisamfunn som Årdal fordi vi mener det er viktig å sette søkelys på verdiene som skapes i distriktene over hele landet. I vår plan for en grønn industriell revolusjon spiller industrien en nøkkelrolle, sier Rødt-rådgiver Bjørn Winquist til NTB.

Han peker også på at Rødt stjeler mange velgere fra Ap.

– For oss er det viktig å vise at vi er et arbeiderparti og et distriktsparti, ikke bare et parti for unge velgere i byen. Derfor har vi valgt å starte valgkampen i Årdal, sier Winquist.

Solberg samler troppene

For Høyre og Fremskrittspartiet starter innspurten lørdag 10. august. Da skal Høyre-leder og statsminister Erna Solberg samle troppene på 7. juni-plassen i Oslo kl. 13, der hun blant annet skal presentere topp 10-kandidatene i hovedstaden.

Frp-leder Siv Jensen tar på sin side turen til Frps «utstillingsvindu» Os sør for Bergen, der hun og Os-ordfører og Frp-nestleder Terje Søviknes skal fyre opp partiets valgkamp.

Sp-kickoff i alle kommuner

Samme lørdag sparker også Senterpartiet i gang valgkampen med arrangementer i nesten samtlige av landets kommuner. Hovedarrangementet finner imidlertid sted på Eidsvoll med partileder Trygve Slagsvold Vedum.

– Vårt hovedtema blir tjenester nær folk. Temamessig blir det nok stor lokal variasjon, men gjenkjennelige Sp-saker, opplyser partiadministrasjonen til NTB.

Senterpartiet ligger an til å gjøre et brakvalg i årets kommunevalg med et snitt på 14 prosent på kommunemålingene i juli, ifølge Poll of polls , over 5 prosent mer enn for fire år siden. Partiet ligger an til å få flest ordførere av alle partier og kan samtidig havne på vippen i ti av landets elleve fylker.

Arendalsuka

Regjeringens juniorpartier Venstre og Kristelig Folkeparti har valgt å legge sin valgkampåpning til Arendalsuka, som starter med partilederdebatt mandag 12. august. I løpet av uka får alle partiene også sin egen «partitime» på torget midt i byen.

Oslo Venstre tjuvstarter imidlertid valgkampen med en trikketur fra Birkelunden 6. august.

Også for Miljøpartiet De Grønne (MDG) kan Arendalsuka bli startskuddet for valgkampen.

De siste målingene tyder på at både KrF og Venstre kan havne under sperregrensa på 4 prosent i kommunevalget, mens MDG kan gjøre det historisk bra med 6,7 prosent. Også SV seiler i medvind, mens motvinden er hard for særlig Ap, men også for Høyre og Frp.