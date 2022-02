Parlamentsrapport: Brexit skaper trøbbel for britiske selskaper

Det er regnskapskomiteen i Parlamentet, eller Public Accounts Committee (PAC), som har utarbeidet rapporten.

Der konkluderes det med at kostnadene har økt og handelen falt for britiske bedrifter etter at Storbritannia forlot EU, skriver BBC onsdag.

Komiteen advarer om at situasjonen kan bli verre når nye importregler trer i kraft senere i år.

– Ett av de store brexit-løftene var å frigjøre britisk næringsliv slik at de skulle få rom til å maksimere sin produktivitet og bidra til økonomien, konstaterer komitéleder Meg Hillier, som tilhører Labour.

Hun føyer til at dette er noe britisk næringsliv har desperat behov etter pandemien.

– Men så langt er den eneste synlige effekten økte kostnader, papirarbeid og forsinkelser ved grensen, sier hun.

Komiteen er også bekymret for hva som vil skje når passasjertrafikken over grensen er tilbake til normale nivåer etter pandemien. Regjeringens løfte om å skape den mest effektive grensen i verden innen 2025, beskriver komiteen som optimistisk gitt dagens situasjon.

