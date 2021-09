De 148 er enten aktive politikere med bakgrunn fra et PR-byrå, er i PR-bransjen med bakgrunn fra politikken, eller har gått mellom politikk og PR siden høsten 2009, men har annen jobb i dag, viser kartleggingen.

For 128 av dem skjedde overgangen i løpet av mindre enn ett år, mens 54 har kombinert verv eller jobb i politikken med jobb i PR-bransjen.

Høyre er partiet med flest overganger, 59 i alt, mens Arbeiderpartiet ligger på andreplass med 38 og Fremskrittspartiet på tredje med 23.

Svingdøren svekker tilliten til politikerne, mener professor i statsvitenskap Kjell Arne Røvik ved Universitetet i Tromsø.

– Vi har tradisjonelle kanaler for å påvirke politikk, som gjennom valg og gjennom de politiske partiene. PR-byråene står for en betalkanal for påvirkning. Da får man et enda tydeligere skille i demokratiet mellom de som har råd til å betale for å påvirke, og de som ikke har det, sier Røvik til VG.

Hans Geelmuyden i PR-byreået Geelmuyden.Kiese omtaler uttalelsen som «professoralt visvas».

– Overganger mellom politikk, organisasjoner, Bondelaget, LO og advokatbransjen er minst like problematisk, sier han.