Over 3.500 forhåndsstemte om fylkestilhørighet i Alta

I dagene forhåndsstemmingen har vart har totalt 3.573 personer forhåndsstemt, skriver Altaposten.

Ettersom også 16-åringer har lov til å stemme er det totale antall stemmeberettigede over 17.000.

Skal man tro målingene er altaværingene delt på midten i spørsmålet om fylkestilhørighet. En undersøkelse gjort for iFinnmark og NRK nylig, viste et knapt flertall (50,6 prosent) for de som ønsker at Alta skal til Finnmark. 44,6 prosent ønsket seg til Troms.

I meningsmålingen ble altaværingene også spurt om de i det hele tatt ønsker å splitte storfylket Troms og Finnmark. Da svarte nær 59 prosent nei, og 33 prosent ja.

Folkeavstemningen er rådgivende og det er kommunestyret som avgjør om de skal sendes den søknad om å bytte fylke eller ikke. Det vil kommunestyret i Alta ta stilling til førstkommende fredag.

