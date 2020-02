Oslo Sp vil flytte iskanten sørover

− Iskanten bør defineres ut fra historiske data og ikke ut fra hvor den fysisk ligger etter å ha blitt presset nordover av global oppvarming, sier fylkesleder Bjørg Sandkjær.

– Opprydningsarbeid etter eventuelle oljelekkasjer er ekstra krevende i arktiske strøk. Derfor skal vi benytte føre-var-prinsippet og ikke ha oljeboring i nærheten av iskanten, legger hun til.

I løpet av våren skal politikerne bestemme hvordan iskanten i Barentshavet skal defineres. Det avgjør i praksis hvor langt nord det skal være tillatt med oljeaktivitet.

Senterpartiet har foreløpig ikke avklart sin holdning til spørsmålet, men nestleder Ola Borten Moe har tatt til orde for et iskantforlik med Arbeiderpartiet og Høyre. Samtidig uttalte Sps parlamentariske leder Marit Arnstad nylig til Klassekampen at det er lite sannsynlig at partiet vil gå inn for å flytte iskanten lenger nord.

Senterungdommen har gitt klar beskjed til moderpartiet om å gå inn for å flytte iskanten lenger sør.

I resolusjonen fra Oslo Sp går fylkeslaget også inn for å fjerne leterefusjonsordningen for selskaper som leter etter nye oljefelt. Ifølge Sandkjær er det et riktig grep for å unngå overetablering i norsk oljenæring.

– Disse pengene burde heller gå til gunstige ordninger for grønne næringer, sier hun.