Ordknapp Grande ber Venstre-folk snakke med valgkomiteen

På spørsmål om at valgkomiteens leder Per A. Thorbjørnsen flere ganger har trukket fram at komiteen må diskutere fornyelse av Venstre-ledelsen, svarer Grande at han må få gjøre jobben sin.

Hvor lyst hun har til å fortsette som Venstre-leder, vil hun også diskutere med valgkomiteen.

– Hvor heldig er det at denne prosessen kommer til å rulle i fire måneder?

– Det er valgkomiteens jobb å ordne opp, sier Grande.

Fristen for å komme med innspill til valgkomiteen gikk ut sist søndag. Komiteen har frist til 6. mars med å komme med sin innstilling. Partiledelse velges på Venstres landsmøte 19.–20. april neste år.

Annonse

– Skulle du ønsket at flere kom ut og støttet deg aktivt?

– Jeg synes det er veldig bra hvis flere begynner å snakke med valgkomiteen enn med mediene, sier Grande til NTB.

Hun erkjenner at saken kan ta oppmerksomheten vekk fra politikken.

– Jeg skulle gjerne diskutert mer politikk med dere – og det som skjedde i spørretimen – i stedet for å diskutere dette. Det er jeg helt enig i, sa Grande, som onsdag deltok i Stortingets muntlige spørretime.

– Hva tenker du om at mange fylkeslag vil ha fornyelse?

– Det får valgkomiteen jobbe med.