Ordknapp Grande ber Venstre-folk snakke med valgkomiteen

På spørsmål om at valgkomiteens leder Per A. Thorbjørnsen flere ganger har trukket fram at komiteen må diskutere fornyelse av Venstre-ledelsen, svarer Grande at han må få gjøre jobben sin.

Hvor lyst hun har til å fortsette som Venstre-leder, vil hun også diskutere med valgkomiteen.

– Hvor heldig er det at denne prosessen kommer til å rulle i fire måneder?

– Det er valgkomiteens jobb å ordne opp, sier Grande.

Bakteppet for diskusjonen er Venstres skuffende valgresultat på 3,9 prosent i høst, svake meningsmålinger og frustrasjon med regjeringssamarbeidet med Frp.

Vil snakke om politikk

Fristen for å komme med innspill til valgkomiteen gikk ut sist søndag. Komiteen har frist til 6. mars med å komme med sin innstilling. Partiledelse velges på Venstres landsmøte 19.–20. april neste år.

– Skulle du ønsket at flere kom ut og støttet deg aktivt?

– Jeg synes det er veldig bra hvis flere begynner å snakke med valgkomiteen enn med mediene, sier Grande til NTB.

Hun erkjenner at saken kan ta oppmerksomheten vekk fra politikken.

– Jeg skulle gjerne diskutert mer politikk med dere – og det som skjedde i spørretimen – i stedet for å diskutere dette. Det er jeg helt enig i, sa Grande, som onsdag deltok i Stortingets muntlige spørretime.

– Hva tenker du om at mange fylkeslag vil ha fornyelse?

– Det får valgkomiteen jobbe med.

Krever fornyelse

Den offentlige diskusjonen om lederposisjonene skaper nå frustrasjon internt i Venstre, hvor flere frykter at støy og intern krangel nok en gang skal overskygge politikken og partiets gjennomslag i regjeringen.

– Når det blir såpass mye støy, blir det vanskeligere å få fram partiets viktigste budskap, nemlig politikken, sa fylkesleder Torgeir Anda i Trøndelag til NTB tirsdag.

De siste dagene har presset økt mot Venstre-ledelsen. NTBs oversikt viser at en rekke fylkeslag tar til orde for fornyelse. Men listen over kandidater er sprikende, og mange vegrer seg for å si noe offentlig.

Aller tydeligst har Bergen Venstre, Venstrekvinnelaget og Unge Venstre vært. De vil alle ha statssekretær Sveinung Rotevatn som ny partileder, og stortingsrepresentant Guri Melby som nestleder. Begge sitter i dag i Venstres sentralstyre.

Fått støtte

Nestleder Terje Breivik er blant dem som har uttrykt støtte til Grande, som allerede på valgkvelden varslet at hun vil gå for gjenvalg.

– Ja, jeg er en av dem hun viser til, bekreftet Breivik på Aftenpostens direkte spørsmål 14. september om han var blant dem som støtter Grande.

Også stortingsrepresentant Abid Raja, som er foreslått som ny partileder, uttrykte få dager etter støtte til Grande:

– Jeg har sagt til henne med all tydelighet at dersom du ønsker å fortsette, skal jeg støtte det fullt ut, jeg skal stille meg bak deg, sa han.

Venstre samles til landskonferanse på Fornebu til helgen. Fredag møtes valgkomiteen for første gang etter at fristen for å nominere kandidater gikk ut. Thorbjørnsen vil være tilgjengelig for pressen etter valgkomiteens møte, som starter klokken 17.