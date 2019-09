Ordførerkartet snart ferdig tegnet

Snaue to uker etter valget er ordførerkjedene nå fordelt i 278 av landets 356 kommuner.

En oversikt NTB har innhentet fra partiene torsdag kveld, viser følgende fordeling: Senterpartiet 117 kommuner, Arbeiderpartiet 107, Høyre 28, Kristelig Folkeparti 10, Sosialistisk Venstreparti 3, Fremskrittspartiet 2, Venstre 2 og Miljøpartiet De Grønne 1.

I tillegg har ulike bygdelister så langt kapret elleve ordførerkjeder, ifølge NRK.

Hvem blir størst?

Sp kan i år vippe Ap av tronen som landets største ordførerparti, men kampen ligger an til å bli meget jevn.

– Det beste punktestimatet nå er 147 ordførere til Sp, tilsvarende 41 prosent av alle landets ordførere. Da vil det være krevende, men ikke umulig for Ap å slå dem. Uansett er det ingen tvil om at det er Ap og Sp som er de store ordførerpartiene etter høstens valg, uttalte stipendiat Jonas Stein ved Universitet i Tromsø til Dagbladet torsdag.

I 2015-valget fikk til sammenligning Sp 98 ordførere og Ap 201.

Blå ordførere i det blå

Det labre valgresultatet til de fire regjeringspartiene gjenspeiler seg også i det foreløpige ordførerantallet. Høyre satt med 74 ordførere i forrige periode, men har per i dag bare 28 sikre toppverv etter at over 75 prosent av ordførervervene er fordelt.

Fremskrittspartiet har så langt kun kapret ordførerkjedet i to kommuner - Sola og Ulstein - mot fem i forrige periode.

Venstre hadde sju ordførere i forrige periode, men har foreløpig bare to sikre kommuner per nå, henholdsvis i Stad og Vanylven.

KrF fikk ordførere i 17 kommuner etter 2015-valget, men er så langt bare sikret ordførere i ti kommuner.

Mot ordførerrekord for SV

Småpartiene på rødgrønn side vokste seg alle større i valget, og det gjenspeiles også i ordførerkampen. Miljøpartiet De Grønne (MDG) fikk onsdag sin første ordfører noensinne, i Vardø.

SV har så langt kapret tre ordførere, i Steigen, Rauma og Tolga, mot Oslo-ordfører Marianne Borgen som enslig svale i forrige periode. Det er ventet at Borgen får fortsette i jobben også de fire neste årene, da både Ap og SV har henne som sin ordførerkandidat, og det ikke er lansert noen andre ordførerkandidater på rødgrønn side i Oslo.

SV har også et godt håp om å få ordførerkjedet i Nordkapp kommune, hvor det ble største parti.

– Aldri noensinne før har så mange nordmenn hatt en SV-ordfører, fastslår kommunikasjonsrådgiver Martin Grüner Larsen.

Rødt gjorde det også bedre i kommunevalget i år enn for fire år siden, men det ser ikke ut til å gi uttelling i form av ordførerverv. Partiet har ikke hatt ordfører siden perioden 2007-2011, da Knut Henning Thygesen var ordfører i Risør.

Mot rødgrønt i alle storbyene

I flere av de største byene er posisjonene fremdeles under forhandling.

Ap, MDG og SV starter forhandlingene om en ny byrådsplattform og fordeling av poster og posisjoner fredag.

I Bergen forhandler nå Ap, MDG, SV, KrF, Venstre videre etter at Senterpartiet trakk seg fra forhandlingene forrige uke.

I Trondheim er det ventet at Rita Ottervik (Ap) får gå løs på sin femte strake periode som ordfører, selv om Ap falt kraftig i valget i kommunen, men også der pågår forhandlingene fremdeles.

I Stavanger er det allerede kjent at Aps Kari Nessa Nordtun blir Stavangers nye ordfører etter at Ap, Sp, FNB, SV, Rødt og MDG der inngått et valgteknisk samarbeid og dermed vippet de borgerlige fra makten etter 24 år.

I Tromsø ligger ifølge NRK Ap an til å få beholde ordføreren etter at Sp denne uken bestemte seg for å forhandle med Ap, SV og MDG.

