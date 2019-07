Oppgitt Høyre-ordfører i Hedmark gir seg i politikken

I et intervju med avisa Glåmdalen lørdag, sier Wenche Huser Sund at rollen som ordfører i Hedmark-kommunen ble noe helt annet enn hva hun forestilte seg, da hun uten erfaring fra kommunepolitikk gikk fra næringslivet for fire år siden.

I stedet for den ventede støtten fra sine partifeller i regjeringen, opplevde hun tvert imot det motsatte.

– Så feil kan man ta. Jeg synes ikke det har vært stort annet enn nedslående utspill for regionen vår derfra, sier Huser Sund.

– Jeg synes det har vært blytungt å være Høyre-politiker lokalt når vi gang etter gang etter gang ofres. Det positive har vært å være en del av ordførerkollegiet i regionen, der jeg føler at sakene er mye viktigere enn partitilhørighet, sier Grue-ordføreren videre.

I intervjuet sier Høyre-ordføreren at distriktet står i fare for å miste tilbud som det både er behov for og som vil fjerne viktige kompetansearbeidsplasser fra området. Hun er sterkt kritisk til regjeringens sentralisering der hun sier hver etat skal fungere for seg selv i stedet for at det bygges et helhetlig tilbud.

– Totalt sett er trenden latterlig, selv om det for vår region kanskje er mer tragisk, sier ordføreren

