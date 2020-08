Ønsker rødgrønt forlik mot sentralisering

Til avisa Klassekampen sier lederen av Sosialistisk Venstreparti at det trengs at de rødgrønne partiene samler seg om et nytt kriseforlik, slik arbeiderbevegelsen og bondebevegelsen gjorde i 1935. Da inngikk de et kriseforlik som skulle gi økt sysselsetting og økte jordbrukssubsidier.

– En må snu forskjellsutviklingen, nå klimamålene i 2030 og stoppe sentraliseringen, sier han til avisa.

Til avisa sier han også at det er områder hvor SV i stor grad viser seg fram som et distriktsparti.

– I fiskeripolitikken er det ikke Senterpartiet som er det viktigste partiet – det er SV. Det er ingen tvil om at SV er ledende i den fiskeripolitiske opposisjonen på Stortinget. og det kan vi være på flere områder, sier Lysbakken.