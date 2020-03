Olje- og energiministeren inviterer til vindkraft-møte

Det er i samanheng med at Olje- og energidepartementet no jobbar med å gjennomgå og vurdere vidare retningslinjer for konsesjonsbehandlinga av vindkraft på land, at dei no inviterer til møte om vindkraft.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) varsla i slutten av februar om at Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) truleg kan starte behandlinga av 11 nye vindkraftkonsesjonar til sommaren.

Fleire miljø- og friluftslivsorganisasjonar, blant dei DNT og Naturvernforbundet, har kravd å bli høyrde når Olje- og energidepartementet skal gjennomgå reglane for vindkraft-konsesjonar på land. Dei har blant anna bedt om at miljøstyresmaktene må få ein klar og formell rolle i vindkraftforvaltninga, og at sivilsamfunnet må involverast. Dei har òg bede om strengare krav til miljøfaglege utgreiingar og at natur og friluftsliv må vektleggast tyngre.

På møtet 11. mars har departementet berekna fem minutt taletid og eitt innlegg per organisasjon som ønsker å halde innlegg på møtet. Departementet avgrensar talet på deltakarar til tre personar frå kvar organisasjon, og oppmodar til at innlegga fokuserer på konkrete forslag til endringar og forbetringar.

