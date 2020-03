Nytt ferjekjør mot Helleland: – Ingen enkel løsning

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Eirik Sivertsen viste til at Helleland nylig var på ferjeturné i Møre og Romsdal, men at det foreløpig ikke har kommet konkrete grep fra regjeringen for å få ned ferjetakstene.

– Vil statsråden sørge for at det blir mulig for fylkeskommunene å sette ferjetakstene ned, og når blir det mulig for fylkene å gjøre det? spurte han.

Helleland viste til et møte hun og flere statsråder hadde med ferjefylkene denne uken for å diskutere de omfattende protestene i flere fylker mot økte ferjepriser.

– I møtet med fylkene kom ikke vi med noen løfter om en løsning. For det er ingen enkel løsning på dette, sa Helleland i Stortinget.

– Vi har en god dialog, og vi har startet arbeidet sammen for å hjelpe pendlerne, slo hun fast.

– Jeg har ikke noe svar i dag, fordi vi er i gang med et felles arbeid, konstaterte statsråden.

