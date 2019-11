Rødt vil bruke 5,3 milliarder kroner mot familiefattigdom

– Barn velger ikke sine foreldre, derfor er fattigdommen som rammer barn ekstra urettferdig. Andelen som vokser opp i fattigdom øker, men våre forslag viser at det er fullt mulig å gjøre noe med, sier Silje J. Kjosbakken, 2. nestleder i Rødt til NTB.

Partiet legger fram sitt alternative budsjett fredag formiddag. Der vil flere poster knytte seg til å redusere familiefattigdom. Partiet vil blant annet øke barnetrygden med 1,9 milliarder kroner, bruke 1,6 milliarder kroner på å heve sosialhjelpssatsen med 25 prosent, gi full barnetrygd til folk med sosialhjelp og øke barnetillegget for uføre.

Partiet vil også bruke 891 millioner kroner på å innføre gratis barnehage for alle 5-åringer og 80 millioner kroner på målrettede tiltak for fattige familier.

–Handler også om skam

Kjosbakken sier Rødts hovedprioritet er å øke sosialhjelpssatsene.

– Vi vil øke den med 25 prosent. Jeg tror de fleste ikke aner hvor tøft det er å klare seg på dagens satser, sier hun.

Annonse

Kjosbakken sier partiet vil satse på velferd som hjelper alle familier, men at de er særlig opptatt av å løfte de nederst ved bordet.

– Familiefattigdom handler ikke bare om penger, men om skammen som følger med. I den sammenheng er det stor forskjell på goder man får fordi man har dårlig råd og goder man får fordi man er familie. Derfor satser vi på gratis barnehage for alle femåringer og et generelt løft i barnetrygden, sier hun.

Vil stanse avkutting i barnetrygd

– Vi må også sikre at barnetrygden for dem som trenger den mest. Derfor sørger vi i vårt budsjettforslag for at de over 40.000 barna som lever i familier med sosialstønad, får beholde barnetrygden, sier Kjosbakken.

– Det er bra at KrF har klart å presse gjennom økning i deler av barnetrygden, men altfor mange merker ingenting til økningen. I dag blir barnetrygden trukket fra når sosialhjelpen beregnes, og dermed går de familiene som trenger det mest, glipp av en ordning som burde vært universell, sier Kjosbakken.

(©NTB)