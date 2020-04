Nye koronatiltak klokka 16: Vil ha egne regler for fylket sitt

Det er knyttet stor spenning til regjeringens pressekonferanse i dag. Rundt omkring i landet lurer mange på om regjeringen vil innføre ulike regler for ulike deler av landet.

På lørdag sa assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad, at regjeringen vurderer såkalte differensierte tiltak.

Det kan dermed dermed tenkes at det lettes på noen tiltak i områder med mindre smitte, og som befinner seg langt unna de mest berørte områdene, som Oslo og Viken.

Nationen har snakket med politiske og administrative ledere i Nordland, Troms og Finnmark, og Møre og Romsdal.

En av dem som ønsker slike tiltak er fylkesråd Tomas Norvoll (Ap) i Nordland.

– Underliggende så er diffensierte tiltak veldig fornuftig. Hvis man klarer det, for å holde flere hjul i gang der man har mindre sitte, så er det en fordel.

Økonomien i Nordland, sier han, er ekstremt hardt rammet av tiltakene.

Nordland

Norvoll (Ap) sier at å åpne barnehager og de nederste skoletrinnene vil være en stor hjelp for økonomien i fylket.

– De bør vurdere en differensiering nå. Det at de minste ikke går på skolen skader samfunnet mye. Det tærer virkelig på økonomien. Foreldre som er hjemme blir nødt til å være opptatt av barna.

Norvoll er klar på at han snakker om eget fylke, og at dette neppe vil være aktuelt over hele landet.

– Jeg ønsker at barnehager i Nordland skal åpne. Hvis man ser at det er forenlig med å holde smitten nede, så tror jeg det kommer. Om det så er fra første dag etter påske eller litt senere.

Han mener også at enkelte lokalsamfunn kan operere uten like strenge smittevernstiltak som man har andre steder i landet.

– Værøy har ingen smittetilfeller. Hvis de samtidig praktiserer strenge innreiseforbud, så er det ingen grunn til at barnehagen ikke kan være åpen. Men det krever et aggressivt testings- og sporingsregime. Hvis du åpner opp, må du være klar til å gjøre tiltak hvis det forverrer seg.

Troms og Finnmark

Nordland har færrest smittede i landet, mens Troms og Finnmark ligger tredje sist.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Elisabeth Vik Aspaker (H), ser ikke bort fra at det kommer differensierte tiltak over påske.

– Jeg blir ikke veldig overrasket om det blir differensierte tiltak når smittesituasjonen er så ulik som den er rundt omkring i landet. Mange kommuner hos oss har enda ikke hatt smittetilfeller, mens noen har hatt ett eller to.

Hun presiserer at man ikke vil gå tilbake til et normalt samfunn over natta, og at det her er snakk om tiltak som vil føre fylket gradvis tilbake til normalen.

Fylkesrådsleder i samme fylke, Bjørn Inge Mo, sier at smittevernshensynene kommer først.

– Dette med sårbare barn er et dilemma, og vi prøver å finne gode løsninger. Men vi er fortsatt der at smittevernhensynene kommer i første rekke, og så kan man se på tiltak for barna.

Dermed går han ikke ut med noe ønske til regjeringen.

– Jeg skjønner godt at de sitter og ruger på ulike tiltak der nede. Jeg har ingen store ønsker. Men de som kan jobbe bør få muligheten, så fremst det ikke går på akkord med smittevernet.

Møre og Romsdal

Den politiske lederen i fylket med nest færrest smittetilfeller, Møre og Romsdal, ser ikke til regjeringen for regionale regler, men etterlyser heller lokal ledelse.

– Vi mener de lokale er best til å bestemme. Spesielt innreise må bestemmes av kommunene. For åpning av skoler er det behov for nasjonale føringer. Det er for tidlig nå, men framover bør de lokale myndighetene finne de beste løsningene også her, sier fylkesordfører Tove-Lise Torve.

Torve ønsker ikke å kommentere i detalj på områder som ikke faller innenfor fylkeskommunenes ansvar.

På videregående skoler, som ledes av fylkene, ønsker hun en vurdering på hvorvidt yrkesfagelever kan bli de første tilbake på den fysiske skolebenken.

– Det kan være mest hensiktsmessig at yrkesfag starter først, siden de er mer avhengige av utstyret på skolen. De er heller ikke så mange i hver klasse. Det må vurderer framover.

Regjeringens pressekonferanse starter 16:00 på tirsdag.