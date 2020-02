Nybø vil skjerpe konkurransen i dagligvarebransjen

– Dette er en het potet og et tema der det tydeligvis ikke blir noen konsensus i bransjen, sier næringsminister Iselin Nybø (V) til NTB.

For en drøy måned siden tok den tidligere forsknings- og høyere utdanningsministeren over statsrådsposten etter Torbjørn Røe Isaksen (H). I løpet av sine to år i Næringsdepartementet jobbet Isaksen mye med dagligvaremarkedet der han mener det er for slapp konkurranse, for dårlig utvalg og for høye priser.

Nå har Nybø gått inn i rollen, samtidig som arbeidet med en stortingsmelding om dagligvaremarkedet er i sluttspurten. Den skal legges fram i vår.

Vil sette sitt preg

En uke før han gikk av som næringsminister sa Isaksen til NTB at forbud mot prisdiskriminering er et grep som blir vurdert. Departementet ser også nøye på konkurransesituasjonen lokalt, reguleringen av kjedenes tilgang på distribusjon og hvorvidt dagens lovverk er tilstrekkelig.

– Torbjørn og jeg kommer fra ulike partier og har ulike innganger, men det er den samme regjeringen som skal ta stilling til dette. Hele regjeringen må stå bak det som foreslås. Det er likevel klart at jeg vil forsøke å sette mitt preg på stortingsmeldingen, sier Nybø.

Hun vil ikke gå i detalj og viser til at hun er ny i jobben.

– Jeg vil fremover ha hyppige møter med bransjen for å høre hva de har å si før vi konkluderer.

Venstre vil ha flere aktører

I Granavolden-plattformen skriver regjeringspartiene at de vil ha en velfungerende matvarekjede med effektiv konkurranse i alle ledd.

Venstre har på programfestet at de vil gå gjennom maktkonsentrasjonen i bransjen og få inn flere aktører.

I dag er Rema, Coop og Norgesgruppen, som blant annet eier Kiwi, de eneste aktørene av en viss størrelse i dagligvarehandelen. Disse er også uenige om hvilke tiltak regjeringen bør innføre.

Har ikke konkludert om prisdiskriminering

Fredag ettermiddag møtte Nybø aktørene i dagligvarebransjen for første gang for å drøfte to rapporter som har blitt lagt fram de siste månedene om dagligvarebransjen.

Den ene rapporten sier det er flere mulige årsaker til sterkt sprikende innkjøpspriser hos dagligvareaktørene, men at store volum ikke alene kan forklare hvorfor Norgesgruppen for eksempel får bedre vilkår enn konkurrentene Coop og Rema.

Den andre rapporten utreder konsekvenser av å innføre et forbud mot prisdiskriminering. Professorene som har skrevet rapporten, anbefaler ikke et slikt forbud, og peker på at følgene kan bli høyere priser for forbrukerne snarere enn lavere.