Nybø åpner for mer krisehjelp til reiselivet i 2021

I den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag viste Nybø til at regjeringen denne uka har fått på plass to nye og mer spissede kriseordninger for reiselivet som skal gjelde ut året.

Disse har en samlet ramme på 1,4 milliarder kroner.

De nye ordningene gjør at regjeringen har mulighet til å fortsette med krisehjelp i 2021 hvis det er behov for det, påpekte næringsministeren.

– Men da kommer vi tilbake til det, sa hun.

– Nå har vi en ordning på plass. Vi er blitt enige med partene om hvordan den skal innrettes. Så må regjeringen komme tilbake igjen til Stortinget med eventuelle behov som er i 2021, utdypet hun senere i spørretimen.

Det var Senterpartiets Geir Pollestad som utfordret statsråden på ordningene for reiselivet. Ifølge ham er uklarheten om hva som skal skje i 2021, noe av kjernen i problemet.

Reiselivet trenger langsiktighet, fastholdt Pollestad, som samtidig stilte spørsmål ved regjeringens ønske om å sette reiselivsmomsen opp igjen fra 6 til 12 prosent fra nyttår.

– Regjeringen ser ut til å ha et engasjement for reiselivsnæringen som går ut på nyttårsaften, sa han.

(©NTB)