Ny måling: Påskehopp for Arbeiderpartiet

Stortinget har tatt påskeferie, men Nettavisen publiserte mandag en fersk politisk meningsmåling utført av Sentio.

Arbeiderpartiet går mest fram på målingen og øker med to prosentpoeng til 24,5 prosent.

Mest tilbake går SV (-2,8) og Rødt (-1,6), som får en oppslutning på henholdsvis 6 prosent og 5,7 prosent.

Senterpartiet fortsetter en fallende kurve og er mer enn halvert på ett år. Partiet går tilbake med 0,6 prosentpoeng fra mars, til et resultat på 8,6 prosent.

– Vi må tilbake til 2016 for å finne en like lang periode med målinger under 10 prosent, sier administrerende direktør Arve Østgaard i Sentio til Nettavisen.

Klart størst på målingen er Høyre, med et resultat på 27,6 prosent (+0,1). Alle de borgerlige partiene går fram, og dersom målingen var valgresultatet, ville Høyre, Frp, Venstre og KrF kun vært ett mandat unna flertall på Stortinget, med 84 mandater til sammen.

For de øvrige partiet er utviklingen på målingen slik: Frp: 11,2 prosent (+ 0,8), Venstre: 5,7 prosent (+0,8), MDG: 3,9 prosent (+1,0), KrF: 3,2 prosent (+0,7), andre: 3,6 prosent (-0,4).

I målingen er 1.000 personer er spurt om hva de ville stemt om det var stortingsvalg i morgen. Målingen er tatt opp fra 5. til 10. april, og feilmarginen ligger på mellom 1,3 og 3,1 prosent.

(©NTB)