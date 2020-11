Ny brexitrunde i London

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og britenes statsminister Boris Johnson ble i helgen enige om å trappe opp innsatsen ytterligere for å oppnå enighet.

– Det var noe fremgang, men store uenigheter gjenstår, blant annet når det gjelder konkurranseregler og fiske, skrev EU-toppen på Twitter. Dette har hele veien vært blant de vanskeligste punktene.

Stemningen var ikke på topp blant EU-diplomater og tjenestemenn da de igjen satte kursen mot London, skriver Politico. De mener Johnson må ta et politisk valg om hvorvidt han vil akseptere at britene står uten en avtale med EU fra nyttår. De mer optimistiske antyder at valgutfallet i USA kan gjøre Johnson mindre lysten på et sånt scenario. Med Donald Trump på vei ut av Det hvite hus er Johnson i ferd med å miste en nær alliert.

De siste ukene har flere tidsfrister kommet og gått i brexitprosessen. Det er fortsatt ingen som har satt en absolutt sluttdato for forhandlingene, men det blir stadig kortere tid for EU-parlamentet til å ratifisere en eventuell avtale. Med en ny og stram tidsplan håper Parlamentets brexitgruppe på en endelig avstemning 16. desember. Det kan også bli nødvendig med et ekstraordinært møte etter denne datoen.

