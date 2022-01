NRK-kartlegging: Flertall i fylkestinget for å splitte Vestfold og Telemark

Aps fylkestingsgruppe skal vedta sitt standpunkt i saken på et møte 12. februar, mens fylkestinget skal avgjøre et endelig vedtak 15. februar.

Der ligger det foreløpig an til at flertallet vil gå inn for å splitte opp storfylket, ifølge NRKs kartlegging.

Tønsberg-ordfører Anne Rygh Pedersen (Ap) er glad for at det ligger an til flertall.

– Det er sånn jeg opplever stemningen iallfall her jeg står. Det er et veldig tydelig signal om at nå bør vi gjøre om på den feilen som ble gjort, sier hun.

Partikollega og Skien-ordfører Hedda Foss Five er imidlertid uenig og mener det er klokest å la fylkeskommunen bestå.

– Så er jeg lei meg for alle kostnadene det vil påføre fylkeskommunene, men også for kommunene som har innstilt seg veldig på å være et stort fylke, sier Five.