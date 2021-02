Trekker seg som Frp-leder: peker på Listhaug

Frp-leder Siv Jensen har meddelt valgkomiteen i Oslo Frp at hun ikke tar gjenvalg til Stortinget.

Det varslet hun i ettermiddag. Den overraskende nyheten kom etter at Frp hasteinnkalte til pressekonferanse med Jensen etter partiets landsstyremøte.

Dermed må Frp se seg om etter en ny leder på vårens landsmøte i mai.

Peker på Listhaug

Jensen sier at hun har meddelt valgkomiteen i Frp at hun håper at Sylvi Listhaug blir hennes etterfølger som Frp-leder, og at Ketil Solvik-Olsen blir nestleder.

– Sylvi er en dame med bein i nesa, som brenner for de svake i samfunnet og dem som sitter nederst ved bordet, sier Jensen, som understreker at det er partiets landsmøte som tar den endelige avgjørelsen.

– Et riktig valg

Den mangeårige Frp-lederen sier at det ikke har vært et lett valg å gå av.

– Dette kommer nok som en overraskelse for mange. Valget har ikke vært lett, men det er et riktig valg for partiet og for meg, sier den tidligere finansministeren.

Hun oppsummerer karrieren slik:

– Jeg har vært stortingsrepresentant i 24 år og partileder i 15. Det var vært fantastiske år. Det har vært store deler av mitt yrkesaktive liv, og det har vært altoppslukende.

– Det har vært et stort privilegium, men det har vært tøft og jeg har forsaket mye, sier Jensen, og forteller at hun skal bruke mer tiden sammen med familien.

Jensen avviser at det er de dårlige meningsmålingene for Frp det siste året som er bakgrunnen for at hun nå trer til side.

Samtidig sier hun at motivasjonen har gått opp og ned den siste tiden.

Har sett blodrøde tall

Frp har hatt noen av sine dårligste meningsmålinger siden 1990-tallet etter at de forlot Erna Solbergs regjering i januar 2020.

Frp lå på 12,8 prosent da partiet gjorde exit ut av regjering, etter striden om IS-kvinnen som returnerte til Norge med et barn som hun sa var sykt.

Siden har partiet sett stadig rødere tall på meningsmålingene.

På Norfaktas siste måling for Nationen og Klassekampen nå i februar fikk Frp rekordlave 6,4 prosent oppslutning. Det var det laveste resultatet for partiet på Nationens meningsmålinger noensinne.

Så lave tall har ikke Frp sett siden 1990-tallet.

I et intervju med VG etter 6,4-målingen la Jensen skylda på slitasje etter mer enn seks år i regjering, interne utfordringer med egne lokallag og vanskeligheter med å sette dagsorden under koronapandemien.

– Det er en sum av flere ting som er årsakene til den lave oppslutningen. Da vi forlot regjeringen sa vi samtidig klart og tydelig at det ikke var noen kvikk fiks. Alle vet at det tar lang tid å reetablere seg, sa hun.

Pelsforbud og Viken: ikke noe høydepunkt

Jensen innrømmer at det vært politiske saker som har vært vanskelig for henne å være med på i regjering.

Hun trekker særlig fram regionreformen og pelsdyrforbudet.

Regionreformen og konstruksjonen Viken er ikke noe høydepunkt i Frps historie, slår Frp-lederen fast.

– Resultatet av regionreformen er kanskje et litt færre antall fylkeskommuner enn det vi hadde før, men det er også dyre politikerlønninger og veldig mye byråkrati. Ingen suksess, sier Jensen kontant, og legger til:

– Det var ikke noe høydepunkt for oss å være med på pelsdyrforbudet, heller.

Blant de politiske gjennomslagene trekker hun fram samferdselsselskapet Nye Veier, som hun mener har spart norske skattebetalere for milliarder av kroner.

I tillegg peker hun på at Frp sikret en lovbestemt rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA), som sikrer funksjonshemmede rett til personlige assistenter som hjelper dem til å leve vanlige liv.

Tok Frp inn i regjering

Under Jensens ledelse var Frp landets nest største parti ved valgene i både 2005 og 2009, med en oppslutning like under 23 prosent.

Ved enkelte tilfeller lå også partiet over 30 prosent på målingene.

Nationen-målingen i februar i år ble Jensens laveste som leder, med 6,4 prosent.