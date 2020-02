Norge, Island og Liechtenstein ønsker felles forhandlinger med Storbritannia

Solberg møtte statsministrene fra de to andre EØS-landene mandag, den første arbeidsdagen etter at Storbritannia formelt trådte ut av EU og dermed også EØS-avtalen. De tre er enige om at det beste ville være at de samarbeider tett når de skal forhandle fram en ny handelsavtale med Storbritannia.

– Det er mye positivt med å gjøre det. Vi har ikke fattet noen regjeringsbeslutning ennå, men det er nok en oppfatning om at vi kan få mest ut av en forhandling hvis vi forhandler sammen, sier Solberg til NTB.

Felles interesser

Hun viser til at Norge og Island har mange felles interesser, mens Liechtenstein er spesielt opptatt av finansielle tjenester.

– Men vi har vent oss til å forhandle sammen, og vi vet hvor vi har utfordringer og at vi må respektere de enkelt lands særlige behov, sier Solberg.

Også Islands Katrín Jakobsdóttir og Liechtensteins Adrian Hasler understreket ønsket om felles forhandlinger under en pressekonferanse etter at de tre statsministrene hadde hatt frokostmøte i Oslo.

Tror på tett samarbeid

– Jeg tror vi vil se at våre tre land vil samarbeide tett med å få på plass avtaler med Storbritannia, samtidig som Storbritannia inngår avtale med EU, sier Jakobsdóttir.

Hun påpeker at Storbritannia er en svært viktig handelspartner for Island så vel som Norge.

– Jeg mener det er essensielt at de tre EØS-landene sammen starter diskusjoner om mulige ordninger og innhold i en framtidig avtale med Storbritannia, sa Hasler.