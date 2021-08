Nordlys-Skjalg med kraftsalve mot nasjonale medier: – Dere mangler lytteposter i distriktene

– Medienes ståsted i landet avgjør hvilke blikk man har. I dag har vi såkalte nasjonale medier, som er blitt Oslo-medier, fordi blikket preger at de holder til i hovedstaden, sa Nordlys-redaktør Skjalg Fjellheim under mediedebatten i Arendal mandag kveld.

Store deler av den politiske eliten er samlet i Arendal denne uken, under oppkjøringen til valgkampen. Tett i hælene følger også det nasjonale pressekorpset, og TV2 hadde derfor samlet et knippe regionale og nasjonale mediepersonligheter til debatt om medias rolle i opptakten til årets valgkamp.

Men også Nordlys, som hadde egne korrespondenter på Svalbard på 70-tallet, har måtte tåle hard kritikk for å være for Tromsø-basert og konfliktorientert mot distriktene i egen landsdel.

Media diskuterte mediene

Temaet for mandagskveldens debatt var: medias rolle i dekningen av den politiske sentrum-periferi konflikten, som har preget det offentlige ordskiftet de senere årene.

Både Nationens sjefredaktør Irene Halvorsen, og den hardtslående politisk redaktøren i den Tromsø-baserte avisa Nordlys – Skjalg Fjellheim deltok i panelet, som ellers besto av den profilerte politiske reporteren Aslak Eriksrud i TV2, Tone Sofie Anglen i VG og Adresseavisens politiske redaktør Siv Sandvik.

De nasjonale mediene måtte tåle tung skyts fra Fjellheim som mener den nasjonale dekningen av distriktene bærer preg av at redaksjonene i landets aviser, etter Fjellheims mening, blir stadig mer Oslo-sentrerte.

– Det er et demokratisk problem, fordi folk i distriktene føler de ikke kommer til ordet, sa Fjellheim under debatten.

Halvorsen: – Mye rett

Nationens sjefredaktør Irene Halvorsen mener Fjellheim har rett i at forståelse for distriktene også forutsetter en tilstedeværelse.

– Geografisk tilhørighet er viktig. Lokalavisene spiller en viktig rolle i demokratiet i kraft av å være spredt over hele landet, sier Halvorsen til Nationen etter debatten.

Hun pekte også, under debatten, på at forståelsen og kunnskap i mediene og i befolkningen generelt, for både landbruk og fiskeri, bærer preg på at stadig færre kjenner noen som jobber i yrkene.

– Før var det lang flere bønder i Norge, nå er det bare 38.000 igjen. Derfor er det færre som kjenner en bonde, eller en fisker, og har forståelse for hvordan hverdagen deres er, sier Halvorsen.

Nordlys i samme situasjon

Samtidig mener hun at Skjalg Fjellheims perspektiver har noen klare svakheter.

Hun mener, på samme måte som at samfunnet har endret seg i et digitalt skifte, har også medielandskapet måtte ta konsekvensen av overgangen fra papir til digitale flater.

– Alle redaktører har fått føle på de endringene som har kommet de senere årene, med lavere inntekter og strammere økonomi. Igjennom denne perioden har også mange distriktskontor forsvunnet.

Hun mener regionale aviser som Nordlys i Tromsø og Adresseavisen i Trondheim også i større grad reflekterer byen de holder til i, og ofte for lite den landsdelen de en gang dekket.

For til tross for å være en landsdelsavis, har også Nordlys, som på 70-tallet dekket Kings Bay-saken med egen korrespondent på Svalbard, lagt ned det meste av egne lokalkontorer i Nord-Norge.

Mens avisen har et dekningsområde fra Lofoten i sør til Kirkenes i nordøst, har Nordlys likevel bare to korrespondenter igjen utenom Tromsø. De holder til på Finnsnes og i Nordreisa, i en radius på tre timer med bil fra sentrum av Tromsø.

Fikk kritikk fra Finnmark

Senest i 2019 skapte Fjellheim mediestorm i det lille nordnorske mediemiljøet da han gikk ut og kritiserte VG for å legge ned lokalkontoret sitt i Tromsø.

– VG har forlatt Nord-Norge for flere år siden, sa Fjellheim til NRK og mente nedleggelsen var et tegn i tiden på at nasjonale medier ikke lenger hadde lytteposter i nord.

Samtidig er Nordlys også kritisert i enkelte distriktsmiljøer i Nord-Norge for et for Tromsø-sentrert perspektiv.

Nordlys politiske redaksjon måtte tåle stram kritikk fra organisasjonen ForFinnmark, samme året, for det de opplevde som manglende forståelse for periferien i Nord-Norge. Spesielt på grunn av de mente var avisens aktive rolle i å støtte sammenslåingen av Troms og Finnmark fylke.

I et leserinnlegg i nordnorske medier kritiserte Arne Pedersen, på vegne av ForFinnmark, Nordlys og Fjellheim for manglende forståelse for Finnmarkingenes situasjon:

«Folkets sanne vilje i akkurat denne saken er veldig klar. Sjøl om det er veldig hardt å ta inn over seg for redaktøren etter hans langvarige kampanje for tvangssammenslåing, sentralisering, avdemokratisering – ja i realiteten ei annektering av Finnmark fra storsamfunnets side.», skrev Pedersen i Finnmarksdebatt.

Nordlys har i senere tid, på lederplass, snudd i saken om regionreformen.

Nordlys: – Vi er ikke en landsdelsavis

Helge Nitteberg, sjefredaktør i Nordlys, sier til Nationen at Nordlys i det daglige er en nyhetsavis som dekker Tromsø, Nord-Troms og Midt-Troms, og at de ikke tar mål av seg å være en landsdelsavis for Nord-Norge.

– Vi er ikke en landsdelsavis. Men med Nordnorsk Debatt skaper vi en debattarena for hele Nord-Norge. I tillegg har vi et godt samarbeid med våre søsteraviser rundt omkring i Nord-Norge. I sum er Nordlys og Amedia tungt til stede i Nord-Norge, sier Nitteberg.

Han mener derfor når flere av riksmediene mangler daglig tilstedeværelse utenfor Oslo, kan det ikke sammenlignes med at Nordlys ikke har tilstedeværelse i egen landsdel.

– Etter mitt syn er det en ganske klar forskjell på tilstedeværelsen vi har i vårt nedslagsfelt og tilstedeværelsen for eksempel VG og Aftenposten har, mener Nitteberg.

Nationen er også nylig blitt en del av Amedia-familien.

– Lys i medie-tunnelen

Irene Halvorsen er optimistisk på vegne av Medie-Norge.

– Vi har lyktes å snu den en negativ økonomisk trend i norsk medier. Vi har samtidig høy tillit i befolkningen og nordmenn flest benytter seg av redaktørstyrte medier, sier Halvorsen.

Hun tror også rekrutteringspolitikken er viktig for at hele landet skal føles seg sett og representert i norske medier.

– Jeg tenker det er fullt mulig å øke tilstedeværelsen ute i distriktene, men også å se på hvem vi rekrutterer og hvordan vi i redaksjonene speiler landet, avslutter Halvorsen.