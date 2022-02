Nord universitet får 60 millioner kroner ekstra til Nesna-satsing

– Dette gir Nord universitet både et godt økonomisk grunnlag for satsingen på Nesna og et godt grunnlag for å skape et attraktivt utdanningstilbud allerede fra høsten. På lengre sikt jobber vi også med å utvide til andre tilbud for at Helgeland og regionen skal få bedre tilgang til den kompetansen som trengs, sier høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Pengene skal brukes til blant annet å dekke husleie, annen infrastruktur og ekstrakostnader til personell. Universitetet legger opp til at hovedregelen skal være at utdanningene som tilbys på Nesna, skal dekkes av faglig ansatte med Nesna som arbeidssted.

20 vitenskapelige stillinger

Rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet er fornøyd med tildelingen.

– Vi har levert et nøkternt kostnadsoverslag som blant annet er basert på at vi skal styrke den faglige staben på Nesna med cirka 20 vitenskapelige stillinger, i tillegg til flere administrative stillinger, sier hun.

Annonse

Nå må Helgeland gå sammen om å rekruttere studenter til Nesna, sier hun.

– Regjeringen har gitt et viktig bidrag til reetableringen på Nesna. Nå skal vi jobbe godt sammen med de ansatte, kommunen og regionale myndigheter for å lykkes med studiene på Nesna, sier Solheim Hansen.

Ekstra tildeling til studentliv

I tillegg får studentsamskipnaden Studentinord fire millioner kroner ekstra til velferdstilbud på Nesna.

– De fire millionene til samskipnaden kan blant annet brukes på studentboliger, kantinedrift og rådgivningstjeneste, sier Borten Moe.

(©NTB)