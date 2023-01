– Mange kommuner har sendt oss innspill om at avstanden til politiet har blitt for lang. Det kan være at tjenestestedet de hadde tidligere er blitt lagt ned, eller at det er kriminalitetsutfordringer for eksempel i bydeler i Oslo som tilsier at man trenger mer synlig politi som har tid til å være til stede, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til NRK.

Hun innkalte fredag morgen NRK til en pressekonferanse om saken.

– Dette er første steg i en lokalpolitiplan. I løpet av 2024 vil vi ha totalt 20 nye polititjenestesteder, sier Mehl.

Disse stedene får nye tjenestesteder i 2023:

* Engerdal (Innlandet politidistrikt)

* Hvaler (Øst politidistrikt). Kun sommersesong.

* Meråker (Trøndelag politidistrikt)

* Oslo (Mortensrud i Oslo politidistrikt)

* Salangen (Troms politidistrikt)

* Sandefjord (Torp lufthavn i Sørøst politidistrikt)

* Sigdal (Sørøst politidistrikt)

* Steigen (Nordland politidistrikt)

* Stranda (Geiranger i Møre og Romsdal politidistrikt) kun sommersesong