NHO mener Rødt-Moxnes ikke forstår markedsøkonomi

I forrige uke gikk Rødt-leder Bjørnar Moxnes ut i Nationen og advarte Senterpartiet mot å bite på NHOs retorikk om private tjenester i kommunene.

Nå tar NHO-direktør Ole Erik Almlid til motmæle:

– Moxnes snakker om "profitt" på en slik måte at han ikke helt forstår hvordan den norske markedsøkonomien fungerer. Det er en selvfølge for alle med kjennskap til privat sektor generelt at bedriftene må gå med overskudd for å sikre driften, og snittet for overskudd for private bedrifter i Norge er 5,5 prosent, sier Almlid.

Han vil avlive inntrykket Moxnes skaper av velferdsprofitører:

– Omsorgsbedriftene utenfor barnehagesektoren har et overskudd i snitt på to prosent, mens barnehagene ligger på rundt fire prosent, sier NHO-direktøren.

Han medgir at det forekommer det han kaller "unntak", men mener det er kommunenes egen feil.

– Unntak med svært høye fortjenester tyder på at innkjøpsrutinene ikke har vært godt nok behandlet i kommunen eller at konkurransen mellom bedriftene har vært for svak. Men hovedregelen er altså at gode tjenester har vært levert med rimelige overskudd slik det skal være, sier Almlid.

Varsellamper

Bakgrunnen for saken er en artikkel i Nationen, hvor NHO-direktør Ole Erik Almlid viste til en spørreundersøkelse de hadde kjøpt, hvor Sp-politikere i kommunene var mer positive til private tjenester enn før. Almlid brukte Elverum kommune som et stjerneeksempel på hvordan kommuner og private kan samarbeide, for eksempel om byggeprosjekter.

Det fikk varsellampene til å lyse rødt hos Moxnes:

– Jeg vil advare dem mot å la seg lure av NHOs pr-jippo. NHO er, med rette, urolig for profitten til de kommersielle konsernene i velferden. Det er helt legitimt, og det er helt legitimt at NHO kjemper deres sak. Men de jukser i argumentasjonen når de prøver å lokke Senterpartiet over på sin side. De later som at en gravemaskinentreprenør er det samme som en velferdsprofitør. Det er det jo ikke. Heller ikke Rødt mener at man må ha et kommunalt graveselskap for å bygge idrettshaller, skoler og sykehjem. Det striden står om i kommuner landet rundt, er om man skal slippe løs kommersielle selskaper i eldreomsorg og barnehager, sa Moxnes.

Full barnehagedekning

Almlid mener private spiller en viktig rolle i velferden.

– NHO mener de private bedriftene har hatt svært mye å bidra med, ikke minst den store utbyggingen av barnehagetilbudet som var avgjørende for at vi fikk omtrent full dekning. Vi er også stolte av mange gode private bedrifter innen annen omsorg der resultatene har gitt høy kvalitet og fornøyde brukere, sier han.