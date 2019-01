Nestleder i KrFU melder seg ut av partiet

– For cirka sju år siden ble jeg medlem i KrF. Jeg har brukt mye tid på politisk arbeid og opplevd det meningsfullt. Etter sist landsstyre i KrF der et flertall velger å gå inn i en Høyre-Frp-dominert regjering, har jeg ikke noe annet valg enn å gå ut, skriver han på Facebook.

Det var Vårt Land som først omtalte saken.

– Jeg klarer ikke å stå inne for det partiet mitt har gått med på. Sist valgkamp reiste jeg i hele Troms fylke og kunne love at mitt parti ikke ville gå inn i regjering med Frp. Det løftet brytes nå, og jeg kan ikke være med videre, skriver ungdomspolitikeren.

Mange støttekommentarer

Med knapt flertall besluttet KrF på sitt ekstraordinære landsmøte før jul å søke samarbeid med dagens regjering. Beslutningen om å gå inn i Solberg-regjeringen ble tatt av KrFs landsstyre sist torsdag.

Flere røde KrF-ere har uttalt seg i kommentarfeltet under Skogans innlegg.

– Takk for jobben du har gjort! Jeg er ganske sikker på at du og jeg kommer til å møtes i samme parti en gang der framme!! skriver stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold.

– Trist, men høyst forståelig, melder Emil André Erstad, Hareides tidligere nære rådgiver som nå er i ny jobb.

– Mister et forbilde

Sentralstyremedlem Hilde Ekeberg skriver at hun er veldig lei seg for at Skogan forlater partiet.

– Men samtidig veldig glad for å ha blitt kjent med deg. Du er tøff, klok og dyktig. Du trengs om verden skal gå i rett retning, og så får det være et annet sted enn akkurat i KrF akkurat nå.

– Nå mister jeg et stort forbilde og en god venn. Det er veldig trist. Men jeg forstår deg så fryktelig godt, skriver Simen Bondevik, barnebarn av tidligere KrF-statsminister Kjell Magne Bondevik.

