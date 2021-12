Nesna får ikke egen høgskole – underlegges Nord universitet

– Nesna fortsetter som en del av Nord universitet. Nord universitet vil lyse ut studieplassene, organisere tilbudet, og det er Nord universitet sine lærerkrefter og faglige system som skal ivareta dette, sier høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) til VG.

Studieplasser innen lærerutdanning og førskolelærerutdanning skal utlyses allerede til våren, og studiene starter neste høst. Målet er å dekke læreretterspørselen i Nord-Norge.

I tillegg skal de i samarbeid med ulike lokale, offentlige og private aktører se hva slags annet tilbud det kan være mulig å opprette ved studiestedet.

Borten Moe går ikke med på at løsningen er et løftebrudd, og mener det er en veldig god løsning. Det er ikke aksjonistene på Nesna enige i.

– Jeg opplever at vi holder på å bli lurt på nytt, og at Hurdalsplattformen ikke er verdt papiret det er skrevet på. Vi føler oss brukt. Det står i Hurdalsplattformen at man skal gjenskape en fullverdig høyere utdanningsinstitusjon, sier Jenny Myklebust, som har ledet folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland.

