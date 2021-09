Navarsete: SV må med i rødgrønn regjering

– Hvis de tre partiene får flertall sammen, så mener jeg de tre partiene må forhandle med sikte på å danne en flertallsregjering, sier Navarsete til Klassekampen.

Annonse

Hun sier videre at hun kan forstå Sp-skepsis til blant annet SVs rovdyrpolitikk, men framhever at Ap, Sp og SV forenes av et verdigrunnlag som utfyller hverandre.

– Mange har framstilt det som om SV er så vanskelig å samarbeide med. Jeg opplevde som partileder at det var like lett, og like vanskelig, å samarbeide med Ap som med SV, sier Navarsete.

(©NTB)