Nationen erfarer: Vedum takker ja til å bli Sps statsministerkandidat

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum har til nå unngått å svare på om han er Senterpartiets statsministerkandidat.

Men etter det Nationen erfarer ut ifra samtaler med sentrale kilder i Sp, snur nå Vedum, etter et landsmøtevedtak. Han kommer dermed til å kunngjøre at han er partiets statsministerkandidat i løpet av helgens Sp-møte.

Dette kommer fram i en kommentar i Nationen, skrevet av kommentator Eva Nordlund.

– Ønsker ikke Støre

Vidar Nedrebø, fylkesleder i Rogaland Sp, har i Nationen tidligere etterlyst et statsminister-ja fra Vedum. Rogaland har også sendt inn et forslag til landsmøtet om at Vedum bør være statsministerkandidat.

Han gleder seg over mulighetene for at Vedum nå sier rett ut at han er statsministerkandidat.

– Det er kjekt å se at det er mange som tenker i den retningen. Da har vi et luksusproblem, sier Nedrebø.

Senterungdommen gikk i ettermiddag ut og sa at de ønsker Vedum som statsministerkandidat.

Ja, vi ønsker oss Trygve som statsminister. Det hadde jo vært artig hvis det kom et ja fra ham under landsmøtet og vi fikk gjennomslag for det, sier leder Torleik Svelle til Nationen.

– Åpenbart riktig å gjøre

Ronald Wærness, Sp-ordfører i Båtsfjord, har også ønsket seg et ja fra Vedum.

- Det er ganske åpenbart at det er det riktige å gjøre. Det ser vi jo hvor umåtelig populær Vedum er foran alle de andre partilederne. Han er soleklar ener til å ha folket bak seg, sier Wærness og viser til Dagbladets måling, der 81 prosent av Sp-medlemmene mener partilederen gjør en god jobb.

- Dere har gått ned på målingene siden årsskiftet, hvor lurt er det å si dette nå?

– Nettopp derfor er det ganske viktig å tone det flagget som er viktig å tone. Jeg er ikke i tvil om at vi kunne hatt et tydelig statsministeralternativ, så hadde vi dratt mange på høyresida inn mot oss, sier Wærnes.

- Mange i Høyre ønsker seg en Sp og Høyre-regjering, og de ønsker seg et sterkt senterparti. De ønsker seg et mer konservativt tankegods. Ap flørter med SV. Der er ikke vi i det hele tatt.

Ble rørt av tale

Wærnes kaller statsministerønsket for en "reell og legitim forventning", og avviser at det er taktikk fra Sp for å gi partiet større tyngde på vekta inn i regjeringsforhandlinger.

– Blir du forbanna hvis Støre blir statsministerkandidat?

– Jeg blir veldig skuffet, ja. For det er ingen tvil i min sjel om hvem er som den beste kandidaten og kommer til å bringe Norge inn i et nytt spor.

Wærness sier Vedums landsmøtetale gjorde stort inntrykk.

- Vi satt faktisk og ble rørt. Han spiller på de strengene som vi kjenner oss igjen i. Politikken som skisseres er troverdig. Det må forenkles og synliggjøres på en enkel måte, sier Wærnes, som mener Vedums måte å snakke på er et ess i ermet.

Mener Vedum frister flere borgerlige

Søndag tok tre fylkesledere i Senterpartiet til orde i Nationen for at det er på tide at Vedum bør ta statsminister-ordet i sin munn. I tillegg til Nedrebø i Rogaland, var det fylkeslederne i Vestfold og Finnmark som etterlyste dette.

Kathrine Kleveland, fylkesleder i Vestfold, sa at hun har tro på at et statsminister-ja fra Vedum ville gi flere "Jonas, Erna og Trygve-debatter", og ikke bare debatter med Erna og Jonas.

Også stortingsrepresentantene for Sp Geir Adelsten Iversen og Bengt Fasteraune har i Nationen sagt at de støtter et statsminister-ja fra Vedum.

– Trygve har egenskaper som vil være gull verdt i en statsministerrolle, sa Fasteraune.

– Én plan som gjelder

Nationen har vært i kontakt med kommunikasjonssjef i Aps stortingsgruppe Jarle Roheim Håkonsen i et forsøk på å få en kommentar fra Jonas Gahr Støre. Håkonsen sier at Støre ikke ønsker å kommentere saken.

Partisekretær i Arbeiderpartiet Kjersti Stenseng sier dette:

– For Arbeiderpartiet er det én plan som gjelder, og det er å jobbe for et rødgrønt flertall, et størst mulig Arbeiderparti og en arbeiderpartiledet regjering med Jonas som statsminister. Han er vår statsministerkandidat, sier hun og avslutter:

– Hva andre parti lanserer av statsministerkandidater, må de kommentere selv.

– Overraskende

Valgforsker Bernt Aardal mener det er overraskende dersom Vedum stiller det som et sterkt krav at han skal bli statsminister.

– I den grad at dette er satt fram som et krav og veldig sterkt understreket, er det litt overraskende. Særlig fordi at det var rundt årsskiftet at Ap og Sp var jevnstore. Det var da Sp først for alvor begynte å komme med et slikt krav, med en viss tyngde, sier Aardal, og viser til at målingene viser et større gap mellom Ap og Sp.

Aardal peker på at pilene for Sp på meningsmålingene har pekt nedover de siste månedene, og at Vedum har ligget noe bak Støre og Solberg på statsministermålingene.

Aardal mener et slikt utspill kan slå begge veier, og mottas med mindre begeistring fra de andre på rødgrønn side.

– Er det høyt spill?

– Ja, det er i alle fall et utspill som kan få andre konsekvenser enn det man kanskje hadde tenkt. Det kan også føre til at folk i de andre partiene blir enda mer fast bestemt på at det skal ikke skje. Du lokker også fram de røstene, sier den mangeårige valgforskeren og professoren ved Universitet i Oslo, og fortsetter:

– Det er sider ved Sps profil og politikk som ikke har så bred appell på rødgrønn side. Sp har plukket vel så mange rødgrønne velgere som Høyre og FrP. Det er Ap de har tatt flest fra. Men disse rødgrønne velgere kan vippe tilbake igjen, Sp har jo ikke de velgerne i lomma ennå.